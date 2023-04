Un tal González

Horacio era un hombre simple. Me quedó claro desde la primera vez que lo vi, me llevaron hasta su despacho y cuando abrieron la puerta estaba de espaldas, mirando por la ventana, abrazado a un termo y un mate. Debía dar su visto bueno para que me presten un pequeño gabinete de investigación de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional durante las semanas de verano en la que permanece cerrada y se hace el pulido y encerado de los pisos color borravino. La gestión ya estaba casi cerrada de antemano por terceros, sin embargo yo estaba nerviosa.