Murió Sara "Coca" Luján, fundadora de Madres de Plaza de Mayo

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Desde La Casa de la Memoria manifestaron su pesar por la muerte de esta referente de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Coca Luján, referente de los derechos humanos. Fue presa política durante la última dictadura militar y su hijo fue secuestrado, hechos que marcaron una vida de lucha, compromiso y defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz. Querida Coca”.