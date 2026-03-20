Murió María Takar de Oshiro, una de las Madres de Plaza de Mayo

La noticia se conoció este viernes y generó profundo dolor en organismos de derechos humanos, especialmente entre las Madres, a quienes se unió recién a mediados de la década de 2010, estrenando su pañuelo blanco el 30 de abril de 2018. “Para mí es la primera vez con el pañuelo blanco en la Plaza, frente a ustedes y con el amor de todos ustedes”, declaraba entonces.