Familiares de la víctima increparon a la esposa del policía retirado que mató a un vecino en Lomas del Mirador

“Sabíamos la clase de personas que eran, son malvivientes, se merecen morir, así como mataron a mi primo se tienen que morir ellos”, expresó Karina con una clara indignación.

“Mataron a mi primo y dejaron a una familia sin su padre. ¿Porque sea policía tenía que tirar un tiro? ¡Sos una caradura. Ni lo conocés a mi primo, lavate la boca antes de hablar de mi familia, sinvergüenza!”, continuó mientras enfrentaba a Liliana, que permanecía detrás de las rejas de su casa.

Familiares de la víctima increparon a la mujer del policía retirado

Momentos antes, Liliana aseguró que “nunca escuchó” la música fuerte de sus vecinos durante la mañana del miércoles y que el agresor salió armado porque “estaban violentando la reja" de una vecina que vive enfrente y "estaban dispuestos a robarle todo". “Uno de los pibes tenía un arma”, aseguró, según su versión.

“El tiró porque el otro iba a tirar. No mató a un tipo que no tenía nada que ver; estaba en el tumulto”, afirmó la esposa de Moreno. Asimismo, negó haber tenido conocimiento de que su esposo portaba un arma en el momento del homicidio: “Si hubiese visto que salía con el arma, le hubiese preguntado para qué la llevaba. Yo no hubiese disparado”.

Al respecto, la prima de la víctima desmintió totalmente esa versión: “¿Qué va a robar mi primo si estábamos en la vereda bailando? No le crean, es una mentirosa. ¿Qué rejas? ¿De qué vecino? Tenemos las cámaras, qué más quieren. No estamos mintiendo. El marido de ella es un sinvergüenza. ¿Cómo va a salir a matar? Es un demente, y ella también. Estábamos escuchando música, le molestó, ¿y por eso tienen que venir y matar?”.

lomas mirador mato vecino musica.jpg Rafael Moreno, el policía retirado que mató a Sergio Díaz

“Que la paguen eh. Tenían problema con todo el mundo, todo les molestaba a los dos, no podías dejar el coche estacionado, no podías hacer nada. Nosotros no jodíamos a nadie. Estábamos lo más bien, festejando como se debía. Nada más. En ningún momento sacamos armas ni robamos nada. La gente sabe muy bien cómo somos como familia”, aseguró Karina.

En tanto, Liliana también desmintió haber tenido conflictos previos con los vecinos y sostuvo que su esposo “no es esa clase de persona”, pese a las acusaciones de los familiares de la víctima.

Tras ser increpada por los familiares de la víctima, agregó: “Yo no tengo que pedir perdón, yo no apreté el gatillo, Rafael es el que tiene que pedir perdón. Yo me hago cargo de lo que hago yo, yo no le hubiese tirado”.

Sin embargo, luego se contradijo al sostener que no vio que su marido salía armado: “Si hubiese visto que salía con el arma le hubiese preguntado para qué la llevaba, si eran pibes”, declaró. “La tenía guardada porque no se la vi”, reiteró.