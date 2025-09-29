Fatal incendio en un geriátrico de Junín: cuatro ancianos murieron y otros cinco están en grave estado

El domingo por la noche se confirmó el fallecimiento de la cuarta víctima, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario, según informó el medio local Junín Digital.

geriatrico junin

En tanto, otros cinco residentes continuaban internados el domingo en estado crítico en distintos centros de salud de la localidad bonaerense.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo en concurso con lesiones culposas" y será investigada por la la UFI 8, a cargo del fiscal Martín Laius.

Por el caso dos personas fueron demoradas. Se trata de Claudia Soledad Olguín, dueña del geriátrico, y una empleada de la cual no trascendió el nombre. Ambas quedaron en libertad el mismo viernes aunque continúan siendo investigadas.