Fatal incendio en un geriátrico de Junín: cuatro ancianos murieron y otros cinco están en grave estado
Según los investigadores, el fuego se habría originado a raíz de una falla en un termotanque y las llamas no tardaron en propagarse rápidamente.
Un trágico incendio en la localidad bonaerense de Junín provocó la muerte de cuatro adultos mayores, mientras que otros cinco permanecen internados en estado crítico. El fuego se habría originado por una falla en un termotanque. El siniestro fatal ocurrió el viernes en el asilo Nuevo Amanecer, ubicado en la calle Nahuel Payún al 300. Según se informó, el lugar funcionaba sin la habilitación correspondiente.
El incendio comenzó alrededor de las 6.30. Según medios locales, el incendio habría comenzado a raíz de una falla en un termotanque y las llamas se propagaron rápidamente por todo el establecimiento.
Uno de los lugares más afectados fue una de las habitaciones cercanas al foco del siniestro, donde descansaba un grupo de adultos mayores y fueron quienes sufrieron las heridas más graves. Por el hecho, más de 20 personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia, en un arduo trabajo coordinado por personal del Cuerpo de Bomberos de Junín junto a Defensa Civil y la Policía local.
La primera víctima fatal fue identificada como Darío Crespo, un hombre de 91 años. Durante la tarde del viernes fallecieron otros dos pacientes que se encontraban internados: Luis Oscar Barri, de 87 años, murió en la Clínica La Pequeña Familia, mientras que Edgar Oviedo, de 82 años, perdió la vida en la Clínica Centro.
El domingo por la noche se confirmó el fallecimiento de la cuarta víctima, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario, según informó el medio local Junín Digital.
En tanto, otros cinco residentes continuaban internados el domingo en estado crítico en distintos centros de salud de la localidad bonaerense.
La causa fue caratulada como "homicidio culposo en concurso con lesiones culposas" y será investigada por la la UFI 8, a cargo del fiscal Martín Laius.
Por el caso dos personas fueron demoradas. Se trata de Claudia Soledad Olguín, dueña del geriátrico, y una empleada de la cual no trascendió el nombre. Ambas quedaron en libertad el mismo viernes aunque continúan siendo investigadas.
