Incendio en un edificio de San Cristóbal deja a 40 personas atrapadas en la terraza

Video: así se incendió un edificio en San Cristóbal

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Incendio en una alcaidía de Balvanera: siete personas hospitalizadas

Un incendio provocado por detenidos en la Alcaidía 3 del barrio porteño de Balvanera obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Como consecuencia, tres policías y cuatro internos debieron ser trasladados a distintos hospitales por intoxicación con monóxido de carbono.

El hecho ocurrió este lunes en la madrugada en la dependencia ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde se encuentran alojadas 73 personas detenidas. Según informaron fuentes oficiales, el conflicto comenzó cuando un grupo de internos incendió varios colchones dentro del sector de calabozos.

Tras el episodio acudieron al lugar dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos de la DUTIA, que participaron del operativo para controlar la situación y evitar posibles fugas.

Finalmente, las autoridades confirmaron que, tras extinguir el incendio y realizar el recuento correspondiente, se constató que 69 detenidos permanecían en la alcaidía, mientras que los otros cuatro fueron derivados a hospitales por inhalación de humo.

Además, tres efectivos policiales también requirieron asistencia médica por intoxicación. Se investigan las circunstancias en las que se inició el incendio dentro de la dependencia.