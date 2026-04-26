Felipe Pigna habló sobre el ataque a los periodistas: "Cuando te la agarrás con ellos, estás débil"
Junto a Juan Di Natale y Carolina Papaleo, el historiador analizó en TVR la polémica de los periodistas en Casa Rosada y habló de la democracia.
El reconocido historiador y divulgador Felipe Pigna participó como invitado en una nueva emisión de TVR, el emblemático ciclo de archivo y análisis político conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo. En el marco de su temporada número 27, el escritor no eludió los temas más álgidos de la actualidad nacional, centrando su análisis en las recientes medidas del Ejecutivo que afectan directamente el ejercicio del periodismo y la situación económica del país.
Uno de los ejes centrales de la charla fue la decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir el acceso de los cronistas acreditados a la Casa Rosada. Esta medida, que incluyó la clausura de la histórica Sala de Periodistas, se fundamentó en una denuncia por presunto espionaje contra un medio de comunicación. Para Pigna, esta acción es una señal de fragilidad institucional: "Cuando te la agarras con los periodistas es que estas débil", sentenció.
El historiador fue tajante al calificar la gravedad de estas restricciones dentro del ámbito de la sede gubernamental. Según su perspectiva, el cierre de los espacios de trabajo para la prensa es un hecho sin precedentes que atenta contra la pluralidad de voces. "Todos (los medios) están alineados en que Milei es evidentemente antidemocrático. Cerrar la Sala de periodistas no ocurrió nunca. Este gobierno toma un ejemplo que puede ser dudoso y con eso sanciona a todo un colectivo", reflexionó el invitado.
Asimismo, Pigna manifestó su preocupación por la falta de una respuesta contundente por parte de las cámaras empresariales y organismos del sector ante lo que considera un atropello a las garantías constitucionales. En este sentido, hizo un llamado directo a la entidad que vela por la libertad de prensa: "Hubo poca reacción corporativa de las empresas periodísticas. Que FOPEA diga algo cuando se está poniendo en juicio la libertad de expresión". Según el escritor, estas dinámicas estatales tienen un efecto nocivo a largo plazo, ya que "vamos perdiendo calidad democrática y alientan la autocensura".
En la segunda parte de su intervención, el autor analizó el rumbo económico de la administración actual, encontrando paralelismos inquietantes con el programa implementado durante el último proceso militar en Argentina. Pigna cuestionó la retórica oficialista sobre el libre mercado, calificándola como un espejismo que perjudica exclusivamente a los sectores asalariados.
"Acá no hay un plan liberal. Este plan es la mentira liberal de la libertad de mercado", disparó el historiador, para luego profundizar en la asimetría de las medidas: "No hay libertad cuando vos pisas los salarios. Esta es una libertad que liberó los precios y congeló los salarios. Por eso lo que logran es una gran transferencia del trabajo a los sectores del poder y del círculo rojo... Es la misma libertad que aplicó la dictadura. Esto es Martínez de Hoz recargado". De esta manera, Pigna cerró su paso por el programa dejando una advertencia sobre el impacto de estas políticas en el tejido social y la soberanía democrática.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario