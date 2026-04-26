Felipe Pigna habló sobre el ataque a los periodistas: "Cuando te la agarrás con ellos, estás débil"

En la segunda parte de su intervención, el autor analizó el rumbo económico de la administración actual, encontrando paralelismos inquietantes con el programa implementado durante el último proceso militar en Argentina. Pigna cuestionó la retórica oficialista sobre el libre mercado, calificándola como un espejismo que perjudica exclusivamente a los sectores asalariados.

Embed - FELIPE PIGNA en TVR: "Esta es la MISMA 'LIBERTAD' que APLICÓ la DICTADURA"

"Acá no hay un plan liberal. Este plan es la mentira liberal de la libertad de mercado", disparó el historiador, para luego profundizar en la asimetría de las medidas: "No hay libertad cuando vos pisas los salarios. Esta es una libertad que liberó los precios y congeló los salarios. Por eso lo que logran es una gran transferencia del trabajo a los sectores del poder y del círculo rojo... Es la misma libertad que aplicó la dictadura. Esto es Martínez de Hoz recargado". De esta manera, Pigna cerró su paso por el programa dejando una advertencia sobre el impacto de estas políticas en el tejido social y la soberanía democrática.