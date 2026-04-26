Feriado el 27 de abril: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días para descansar en Argentina
Después de los fines de semana largos de abril, un enorme grupo de argentinos tendrá un nuevo feriado el 27 para disfrutar de tres días de descanso total hoy ya.
Después de los dos fines de semana largos de abril, un sector de argentinos volverá a tener una pausa extra gracias a un nuevo feriado. Hacia el cierre del mes, dos localidades de la Provincia de Buenos Aires contarán con tres días seguidos de descanso.
En un calendario sin más feriados nacionales, esta oportunidad aparece como ideal para organizar una escapada corta y aprovechar el fin de semana largo en pleno otoño. Un plan perfecto para cortar con la rutina y recargar energías.
Los motivos del feriado del 27 de abril
En este caso, no se trata de un feriado nacional, sino de un asueto puntual que alcanza a un grupo de vecinos en la Provincia de Buenos Aires. La medida otorga una jornada extra de descanso en el cierre de abril, ideal para cortar con la rutina.
El lunes 27 de abril será feriado en la localidad de Mayor Buratovich y también en zonas cercanas del partido de Villarino que se sumen a la celebración. De esta manera, quienes residan allí podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
Este descanso llega en un mes sin otros feriados nacionales, lo que lo convierte en una oportunidad clave para una pausa en plena transición hacia el otoño. Además, la fecha responde al aniversario fundacional de estas localidades, por lo que habrá cese de actividades en el sector público, mientras que en el ámbito privado será un día no laborable sujeto a la decisión de cada empleador.
Calendario de feriados 2026
Con varios feriados distribuidos a lo largo del año, el calendario ofrece distintas oportunidades para planificar descansos, escapadas y fines de semana largos. Estas son las fechas clave que quedan:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario