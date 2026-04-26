Feriado el 27 de abril: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días para descansar en Argentina

Este descanso llega en un mes sin otros feriados nacionales, lo que lo convierte en una oportunidad clave para una pausa en plena transición hacia el otoño. Además, la fecha responde al aniversario fundacional de estas localidades, por lo que habrá cese de actividades en el sector público, mientras que en el ámbito privado será un día no laborable sujeto a la decisión de cada empleador.

Calendario de feriados 2026

Con varios feriados distribuidos a lo largo del año, el calendario ofrece distintas oportunidades para planificar descansos, escapadas y fines de semana largos. Estas son las fechas clave que quedan: