Licencia de conducir: las provincias en dónde se puede tramitar a partir de los 17 años
El documento ya no está habilitado antes de los 18 en todo el país y los requisitos dependen de cada jurisdicción.
En Argentina, la licencia de conducir no tiene una edad mínima única, ya que cada provincia puede definir sus propias condiciones. A nivel nacional, se permite manejar autos desde los 17 años con autorización parental y ciclomotores desde los 16, aunque estos criterios pueden variar según la jurisdicción.
Esta autonomía genera diferencias tanto en los requisitos como en la vigencia del registro de conducir. Por ejemplo, mientras en la mayoría de las provincias el carnet dura cinco años, en Mendoza puede extenderse hasta diez según la aptitud psicofísica. Además, esa provincia no permite obtener la licencia de conducir clase B1 antes de los 18 años, sin excepciones.
De esta manera, el sistema argentino funciona como un esquema descentralizado donde cada distrito regula la licencia de conducir según su realidad. Esto impacta directamente en la formación de nuevos conductores y obliga a conocer las normas específicas de cada lugar antes de iniciar el trámite.
En qué provincias podés obtener la licencia de conducir a los 17 años
La mayoría de las provincias argentinas están adheridas a la Ley Nacional de Tránsito, que fija los 17 años como edad mínima para obtener licencias como la B1 (autos particulares) y la A1.2 (motos de hasta 150 cc).
Distritos como la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permiten iniciar el trámite a esa edad, siempre con la autorización de los padres o tutores certificada por autoridad competente y bajo los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
De todos modos, el esquema no es uniforme en todo el país. Algunas jurisdicciones aplican criterios más estrictos y establecen los 18 años como edad mínima sin excepciones. El caso más representativo es Mendoza, donde la normativa local no contempla habilitaciones para menores de edad.
En las provincias donde sí se permite conducir desde los 17, el proceso incluye condiciones adicionales. Además de aprobar los exámenes obligatorios, las licencias suelen tener una vigencia inicial más acotada y contemplan ciertas limitaciones, como restricciones para circular por rutas o zonas de alta velocidad.
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