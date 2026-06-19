Femicidio de Agostina Páez: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar
Soledad Andreani acusada de encubrir el femicidio de la adolescente de 14 años rechazó la imputación y optó por no declarar ante el fiscal Raúl Garzón.
La investigación por el femicidio de Agostina Veg a, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, entró este viernes en una etapa decisiva. Soledad Andreani, una de las detenidas por presunto encubrimiento, compareció ante el fiscal Raúl Garzón, negó los cargos en su contra y decidió no ampliar su declaración.
La imputada se convirtió en la tercera detenida por el crimen, bajo la acusación del delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree la mujer le prestó a Claudio Barrelier, su ex pareja y presunto autor material del femicidio, el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.
Según explicó su abogado, Ángelo Giorgetti, a El Doce tv, Andreani negó el hecho y no hizo manifestaciones por recomendación de la defensa. “Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía”, sostuvo el letrado. “Se abstuvo a declarar por consejo de la defensa”, afirmó el abogado, quien adelantó que durante el fin de semana analizarán las pruebas y luego pedirán la libertad de la mujer.
Y señaló: “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”. El abogado también aseguró que vio bien de ánimo a su defendida. “Está tranquila y sostiene su inocencia”, remarcó.
En ese sentido, el abogado recordó que a partir de ahora, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Andreani. También reveló que desde hoy se abre el secreto de sumario, lo que permitirá a la defensa acceder al expediente.
De esta manera, se repitió una situación similar a la ocurrida en los últimos días con los otros imputados de la causa. El martes, Barrelier fue indagado por homicidio triplemente calificadoy también se negó a declarar. Un día después, Fassetta hizo lo mismo frente a la fiscalía.
Las contradicciones que analiza la fiscalía
Uno de los puntos que habría influido en la decisión de mantener detenida a Andreani son las diferencias entre algunas de sus declaraciones públicas y los elementos recolectados por los investigadores.
Antes de ser arrestada, la mujer había dado entrevistas televisivas en las que aseguró desconocer completamente qué había ocurrido con Agostina. Sin embargo, la fiscalía considera que existen indicios suficientes para sospechar que conocía aspectos relevantes de los hechos posteriores al crimen. También fueron incorporados al expediente testimonios que describen situaciones ocurridas durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.
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