Femicidio de Agostina Páez: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Claudio barrelier soledad andreani Claudio Barrelier y Soledad Andreani, ambos detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Y señaló: “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”. El abogado también aseguró que vio bien de ánimo a su defendida. “Está tranquila y sostiene su inocencia”, remarcó.

En ese sentido, el abogado recordó que a partir de ahora, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Andreani. También reveló que desde hoy se abre el secreto de sumario, lo que permitirá a la defensa acceder al expediente.

De esta manera, se repitió una situación similar a la ocurrida en los últimos días con los otros imputados de la causa. El martes, Barrelier fue indagado por homicidio triplemente calificadoy también se negó a declarar. Un día después, Fassetta hizo lo mismo frente a la fiscalía.

Las contradicciones que analiza la fiscalía

Uno de los puntos que habría influido en la decisión de mantener detenida a Andreani son las diferencias entre algunas de sus declaraciones públicas y los elementos recolectados por los investigadores.

Antes de ser arrestada, la mujer había dado entrevistas televisivas en las que aseguró desconocer completamente qué había ocurrido con Agostina. Sin embargo, la fiscalía considera que existen indicios suficientes para sospechar que conocía aspectos relevantes de los hechos posteriores al crimen. También fueron incorporados al expediente testimonios que describen situaciones ocurridas durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.