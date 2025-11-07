Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña envió un mensaje pidiendo ayuda para "sacar eso de mi casa"

De las conversaciones de Marcela Acuña se deduce que César Sena no se encontraba en la casa de sus padres (luego se supo que estaba en un operativo de salud en Villa Elisa, Chaco), y para las 19 de ese día la mujer le pidió a su colaboradora: "Prepará la basura, así llega César y cargan. La basura está debajo de la escalera."

La "basura" serían los restos de la joven que supo ser pareja de su hijo César, quien habría contado con la ayuda de Gustavo Obregón y Fabiana González para trasladar el cuerpo en una Toyota Hilux blanca hacia el Campo Rossi, cuyos encargados son Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, también imputados por el encubrimiento del femicidio.

Emerenciano Sena - Marcela Acuña - César Sena Marcela Acuña junto a Emerenciano y César Sena

Durante ese día Fabiana le habría aportado a Marcela Acuña sobre el estado de César Sena, que estaba "lastimado mal", con marcas en el cuello que pueden ser compatibles con el forcejo de una víctima que intentaba escapar.

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski habría sido quemado en ese campo hasta lograr tener un montículo de astillas y cenizas que luego arrojaron al río Tragadero, a las afueras de Resistencia, según confirmó Gustavo Obregón, que también declaró este viernes en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia.

Marcela Acuña y su marido, Emerenciano Sena, llegaron a este juicio acusados de partícipes necesarios en el femicidio de Cecilia Strzyzowski pero su hijo César, hoy de 22 años, habría sido el autor material del crimen.

La declaración del perito de la Policía del Chaco es clave porque reconstruye también los pasos que tomaron Marcela Acuña y Emerenciano Sena para resguardar a su hijo: dieron de alta nuevas líneas de celular, le compartieron a sus colaboradores una copia de la declaración de César en la Seccional Tercera de Resistencia e instruyeron a su gente para que no dieran teléfonos como el de Obregón.

Acuña le pidió a González que ella y los posibles testigos "lean y relean lo de César", para compartir la misma versión de los hechos y no dejar en evidencia a su hijo.

Los lazos del clan Sena con el oficialismo del Chaco, a cargo del gobernador Jorge Capitanich, eran tales que Marcela Acuña llegó a pedir: "Apurale a Koki, lo tienen secuestrado a Eme", en referencia al líder piquetero.

Cómo tapar un femicidio

Una semana después del crimen César Sena le decía a su madre que "ojalá la encuentren" a Cecilia Strzyzowski, y que no podía dormir porque pensaba "en que puede haberle pasado algo".

"Con que ella aparezca soy feliz y podré dormir tranquilo", le decía, como siguiendo el guión de exmarido preocupado para despistar a la justicia.

El clan Sena se unió para hacer desaparecer las pruebas, pero para el 4 de julio de 2023 tanto César como sus padres estaban detenidos en la Seccional Tercera, que fue a donde Marcelina Sena, hermana de Emerenciano, intentó hacerle llegar dos cartas y un par de pastillas al líder piquetero.

"Eme, Osuna tiene todo bajo control, que Marcela no hable, que no haga declaraciones. Si lo hace, se hunden los tres", advertía en uno de los mensajes la hermana de Emerenciano Sena, haciendo referencia a Ricardo Osuna, abogado defensor del clan.

Otra estrategia planteada al inicio del caso fue que Emerenciano Sena exagerara los riesgos del encierro por su condición de diabético para que le otorgaran la prisión domiciliaria, cosa que aún no funcionó.

Los rastros del crimen

Obregón declaró que él y sus colaboradores tiraron las cenizas de Cecilia Strzyzowski al río Tragadero, pero este viernes la perito en genética forense Inés Carranza declaró en el juicio que fue posible confirmar que la sangre encontrada en el piso y en una cama de la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña era compatible con el perfil de la víctima.

Carranza explicó que si bien era imposible obtener ADN de los huesos encontrados en el Campo Rossi, al comparar el perfil genético de la sangre encontrada en la casa con el de la mamá de Cecilia se estableció que el vínculo era del 99,99%.

"Al cotejar los perfiles buscando vínculos, establecimos que Gloria Romero es madre de ese NN que se halló", explicó la profesional.