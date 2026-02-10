Operativo Charrúa: Policía Federal extraditó a un ladrón uruguayo acusado de un millonario robo en Entre Ríos
El delincuente de 53 años fue entregado a la Policía Federal en Entre Ríos. Integraba una banda que se llevó 20 millones de pesos de una caja fuerte.
La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal concretó en las últimas horas la extradición de un ciudadano uruguayo acusado de integrar una peligrosa organización criminal dedicada al robo de comercios. El operativo, bautizado como "Operativo Charrúa", se llevó a cabo en el paso fronterizo que une las ciudades de Paysandú y Colón.
El detenido, de 53 años, tenía un pedido de captura internacional con Notificación Roja de Interpol. Fue entregado por las autoridades del país vecino tras un fluido intercambio de información entre la Oficina Central Nacional de Montevideo y la justicia argentina.
El golpe de la Policía Federal en Colón
El hecho que motivó la captura ocurrió en la localidad entrerriana de Colón. Según la investigación del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Dante Command, el imputado actuó como "campana" mientras sus cómplices forzaban la entrada de un local comercial utilizando una amoladora.
Una vez dentro, la banda logró abrir la caja fuerte y se alzó con un botín de aproximadamente 20 millones de pesos, además de una suma en dólares y equipos informáticos (CPU). Tras el ilícito, los delincuentes se fugaron, pero la investigación permitió identificar al ahora extraditado, quien contaba con múltiples antecedentes penales en Uruguay.
La captura y el traslado
Tras la emisión de la alerta roja, la policía uruguaya logró localizar y detener al sospechoso en su territorio. Una vez finalizados los trámites diplomáticos, se concedió la extradición que se materializó a través del puente internacional General José Gervasio Artigas.
Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concepción del Uruguay (Entre Ríos) recibieron al imputado, quien quedó a disposición del magistrado interventor imputado por el delito de "Robo".
