Operativo Charrúa: Policía Federal extraditó a un ladrón uruguayo acusado de un millonario robo en Entre Ríos

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal concretó en las últimas horas la extradición de un ciudadano uruguayo acusado de integrar una peligrosa organización criminal dedicada al robo de comercios. El operativo, bautizado como "Operativo Charrúa", se llevó a cabo en el paso fronterizo que une las ciudades de Paysandú y Colón.