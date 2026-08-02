Femicidio en Mar del Plata: hallaron lesiones en los detenidos y buscan determinar qué quemaron en el predio

Cómo fue la desaparición de Juana Mailén Antonich

La joven de 24 años salió de su casa cerca de las 16 del sábado 1 de agosto luego de informar a su familia que asistiría a una entrevista de trabajo en un supuesto balneario denominado "Punta Mogotes Cero".

Un chofer de una aplicación pasó a buscarla y, según relataron sus familiares, ambos estaban iniciando una relación sentimental. Antes de salir dejó a sus dos hijas, de 1 y 6 años, al cuidado de familiares.

"Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", afirmó María, la madre de la joven, en diálogo con medios marplatenses.

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

Al no tener noticias de ella, sus familiares comenzaron a buscarla. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, cerca de las 0.10 del domingo se presentaron en la Comisaría 16, permanecieron allí durante algunos minutos y luego se dirigieron al balneario donde creían que se realizaría la entrevista laboral.

Mientras intentaban reconstruir los últimos movimientos de Antonich, una amiga ingresó a la cuenta de Facebook de la joven y encontró la conversación que había mantenido con el supuesto empleador. Esa información permitió orientar la búsqueda.

Finalmente, la familia regresó a la dependencia policial y a las 2.12 quedó formalizada la denuncia por averiguación de paradero.

La búsqueda dio un giro a las 3.51, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el sector de los balnearios Punta Cantera y Waikiki. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que escapaban corriendo y lograron detenerlos.

Durante el rastrillaje posterior encontraron el cuerpo de Antonich detrás de la casilla donde dormían los serenos, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la detención de Díaz Bartolomé y Aquino.

Como parte de las medidas de prueba, este domingo a las 16 declarará ante el fiscal Russo el chofer de la aplicación que trasladó a la joven antes de su desaparición. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el hombre ya designó un abogado para su representación.

Las cifras de la violencia de género

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en la Argentina. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también señala que una mujer fue asesinada cada 35 horas durante ese período y que se registraron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Además, el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa.

Como consecuencia de estos crímenes, al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos en los primeros siete meses del año.