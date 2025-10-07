Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de "Pequeño J" junto a Lara Gutiérrez

En una de esas reuniones, que tuvo lugar en un local de comidas rápidas, Pequeño J le habría realizado a Lara una propuesta de índole sexual, que consistía en pasar tres días con él en un lugar que no le especificaron. Según declaró una amiga, Lara rechazó inicialmente la propuesta, aunque luego hubo otros encuentros antes de la noche del crimen de las tres jóvenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: el estremecedor audio que le envió una de las detenidas a su madre

Magalí Celeste González Guerrero fue una de las primeras detenidas por el triple crimen de Florencio Varela, en el cual fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. La mujer vivía en la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres víctimas.

González Guerrero, de 28 años, fue arrestada junto a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 y nacionalidad peruana, en un hotel alojamiento cercano a la vivienda ubicada en el cruce de Río Jáchal y Chañar, Villa Vatteone, donde el miércoles 24 de septiembre aparecieron los cuerpos de las víctimas enterrados en el patio del fondo.

Un día antes del hallazgo, González Guerrero le envió una serie de mensajes por WhatsApp a su madre adoptiva y en las últimas horas se conoció el contenido del audio que la compromete cada vez más en la causa.

“Mamá, borrá las conversaciones por favor. Necesito unas horas porque si yo voy sola, yo voy a pagar el ‘pato’ de todos”, se la escucha decir Celeste luego de enterarse que la Policía Bonaerense se encontraba realizando varios allanamientos en la zona de Florencio Varela.

audio Magalí Celeste González Guerrero

“Si me entrego, el ‘Jefe’ este se va a enterar y chau Celeste”, expresa a continuación, sin dar nombres. Entonces, enfatiza: “No sé si me entendés, necesito acomodarme acá con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.

“Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor", dice Magalí Celeste en el audio y cierra con una cruda advertencia: "Y vos no sabés nada, no digas nada, no tenés idea de nada. Borra todo ya, en serio, borralo”.

En el marco de la investigación, uno testigos reveló a la Policía Bonaerense que aquel 23 de septiembre se encontró con Celeste y su madre pasadas las 19 y que la ahora detenida lanzó: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa”.

El testigo describió que Celeste lloraba y se la veía muy nerviosa. También le comentó que iba a darle “solución al problema”, pero que, primero, tenía “hablar con alguien”.

González Guerrero permanece presa en el penal de Melchor Romero porque figura como una de las dueñas de la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres víctimas. Para los investigadores, la mujer tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la vivienda.