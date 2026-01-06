Femicidio en Temperley: una mujer murió luego de que su novio le disparara en el cuello
Daniela Sosa tenía 32 años y agonizó durante varios días luego del brutal ataque. El presunto femicida fue detenido.
Una mujer de 32 años murió tras agonizar durante varios días luego de que su novio le efectuara un disparo en el cuello durante la víspera de año nuevo. Tras el brutal femicidio, el agresor fue detenido.
El episodio de violencia comenzó en la madrugada del 31 de diciembre en una vivienda de la localidad bonaerense de Temperley, cuando la víctima, identificada como Daniela Sosa, de 32 años, fue gravemente herida con un arma de fuego.
El mismo día del hecho, un llamado de emergencia al 911 alertó a la policía sobre los disparos y gritos provenientes del domicilio de Sosa. Inmediatamente, efectivos de una comisaría local acudieron al lugar y encontraron a la mujer herida de gravedad. Ante esta situación, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona. Desde entonces, permanecía internada en grave estado y luchando por su vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, la mujer murió este lunes.
En paralelo, en la vivienda de Sosa se realizaron las tareas de investigación correspondiente y se procedió al secuestro de un revólver calibre .32 que, según determinaron los peritajes preliminares, sería el arma que el femicida habría utilizado en el ataque.
El presunto agresor, un hombre de 30 años e identificado como el novio de la víctima, fue detenido poco después del hecho.
La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora. Si bien en un principio, la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, precisó el medio local Inforbano.
La Fiscalía ahora busca determinar las circunstancias en las que se produjo el femicidio y si existen denuncias previas por parte de la víctima.
Luego del brutal femicidio, las autoridades recopilaron testimonios de familiares y allegados, quienes dieron detalles sobre la historia de la pareja e informaron que existían antecedentes de violencia en el hogar.
Mientras tanto, la investigación avanza tras la recolección de evidencia por parte de los forenses y se aguardan los resultados de las pericias balísticas.
A través de las redes sociales, familiares y allegados de la víctima expresaron su profundo dolor al tiempo que reclamaron que el caso se esclarezca y no quede impune: “Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras, Nany”, expresaron.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario