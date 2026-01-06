Femicidio en Temperley: una mujer murió luego de que su novio le disparara en el cuello

La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora. Si bien en un principio, la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, precisó el medio local Inforbano.

La Fiscalía ahora busca determinar las circunstancias en las que se produjo el femicidio y si existen denuncias previas por parte de la víctima.

Luego del brutal femicidio, las autoridades recopilaron testimonios de familiares y allegados, quienes dieron detalles sobre la historia de la pareja e informaron que existían antecedentes de violencia en el hogar.

Mientras tanto, la investigación avanza tras la recolección de evidencia por parte de los forenses y se aguardan los resultados de las pericias balísticas.

A través de las redes sociales, familiares y allegados de la víctima expresaron su profundo dolor al tiempo que reclamaron que el caso se esclarezca y no quede impune: “Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras, Nany”, expresaron.