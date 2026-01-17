Femicidio en Tucumán: capturan en un hotel de Pilar al presunto asesino de Érika Antonella Álvarez

El crimen de Érika y la captura del sospechoso

Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallada muerta el 8 de enero pasado en un basural de la zona del barrio Manantial Sur de la capital tucumana, por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y dieron aviso a la Policía al descubrir una bolsa de residuos con un cuerpo en su interior.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que murió a causa de un traumatismo craneofacial grave con luxación cervical, siendo la mecánica de muerte golpes contundentes en la cabeza y el rostro, además de una lesión letal en las vértebras del cuello, lo que evidencia la extrema violencia del ataque sufrido antes de que su cuerpo fuera descartado.

A los investigadores les llamó la atención la forma en que se hallaba maniatado el cuerpo y la utilización de nudos del tipo militar utilizados para ello. De manera que la Policía tucumana realizó un allanamiento en un domicilio vinculado al prófugo, donde estaba su expareja.

Erika Antonella Alvarez Tucuman

Fue ella quien relató que Sosa se habría ausentado desde Yerba Buena hacia la capital de esa provincia o directamente había fugado hacia Buenos Aires a bordo de una motocicleta TKM naranja y negra.

Con esos datos, incluida la patenta, los policías federales emitieron una alerta y fue así que, al consultar con el Municipio de Pilar, surgió por medio del Anillo Digital que esa moto había entrado al distrito el 13 de enero poco antes del mediodía.

Además se estableció que en un barrio privado de Pilar vivía un hermano del prófugo, por lo que los uniformados se dirigieron hacia allí, aunque no lograron dar con Sosa.

Poco después, observaron la motocicleta en que se movilizaba el prófugo en los jardines del Hotel Green, de Fátima, donde fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Madariaga de la PFA hasta que sea extraditado hacia Tucumán.