Femicidio en Tucumán: capturan en un hotel de Pilar al presunto asesino de Érika Antonella Álvarez
El sujeto, un exmilitar hoy empresario de seguridad privada, se había fugado cuando supo que era sindicado como principal sospechoso del femicidio.
El presunto asesino de Érika Antonella Álvarez, quien fue hallada asesinada en un basural de Tucumán el pasado 8 de enero, fue detenido en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, tras un operativo llevado a cabo por efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.
La captura se llevó a cabo en la localidad de Fátima, partido de Pilar, donde Felipe Sosa, de 50 años, se había refugiado desde su domicilio en la ciudad tucumana de Yerba Buena, cuando fue señalado como principal sospechoso del femicidio.
Sosa es empresario de seguridad privada, egresó del Colegio Militar de la Nación en 1998 con el grado de subteniente de Infantería y fue dado de baja en 2003 con el grado de teniente, con experiencia posterior en operaciones de la Legión Extranjera de Francia.
Según determinaron los investigadores de la Policía de Tucumán, Érika y su presunto victimario se conocían de antes, a tal punto que compartieron reuniones en diferentes lugares de esa provincia. También se determinó que el sospechoso escapó de Tucumán tras cometer el crimen.
Asimismo, una expareja del apresado sería investigada también por el hecho, ya que testigos señalaron que estaba celosa de Érika, porque al ser más joven llamaba la atención de quien había sido su novio.
El crimen de Érika y la captura del sospechoso
Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallada muerta el 8 de enero pasado en un basural de la zona del barrio Manantial Sur de la capital tucumana, por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y dieron aviso a la Policía al descubrir una bolsa de residuos con un cuerpo en su interior.
El informe preliminar de la autopsia confirmó que murió a causa de un traumatismo craneofacial grave con luxación cervical, siendo la mecánica de muerte golpes contundentes en la cabeza y el rostro, además de una lesión letal en las vértebras del cuello, lo que evidencia la extrema violencia del ataque sufrido antes de que su cuerpo fuera descartado.
A los investigadores les llamó la atención la forma en que se hallaba maniatado el cuerpo y la utilización de nudos del tipo militar utilizados para ello. De manera que la Policía tucumana realizó un allanamiento en un domicilio vinculado al prófugo, donde estaba su expareja.
Fue ella quien relató que Sosa se habría ausentado desde Yerba Buena hacia la capital de esa provincia o directamente había fugado hacia Buenos Aires a bordo de una motocicleta TKM naranja y negra.
Con esos datos, incluida la patenta, los policías federales emitieron una alerta y fue así que, al consultar con el Municipio de Pilar, surgió por medio del Anillo Digital que esa moto había entrado al distrito el 13 de enero poco antes del mediodía.
Además se estableció que en un barrio privado de Pilar vivía un hermano del prófugo, por lo que los uniformados se dirigieron hacia allí, aunque no lograron dar con Sosa.
Poco después, observaron la motocicleta en que se movilizaba el prófugo en los jardines del Hotel Green, de Fátima, donde fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Madariaga de la PFA hasta que sea extraditado hacia Tucumán.
