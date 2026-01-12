Quién era Antonella Álvarez, la joven asesinada en Tucumán: las sospechas de su familia

Erika Antonella Alvarez Tucuman

Antonella se mensajeó con su madre hasta la 1 de la madrugada del miércoles y uno de los últimos mensajes lo recibió una de sus hermanas menores alrededor de las 3. Las sospechas comenzaron al mediodía, cuando la joven no fue a almorzar. “Le había prometido que iba y cuando lo prometía, venía”, remarcó su hermana Milena.

Su familia pensó que se había quedado dormida. Ante esto, su hermana se acercó a la vivienda y vio que el aire acondicionado y la luz de la habitación estaban encendidas, lo cual no le llamó la atención, dado que la joven solía pasar la noche despierta jugando con el celular.

Con el correr de las horas, la preocupación fue en aumento. Para las 20 del miércoles, a Antonella ya no le llegaban los mensajes al celular, según denunció su madre.

El jueves, los padres de Antonella fueron hasta su casa, abrieron la puerta con una llave y se encontraron que la joven no estaba. Tampoco hallaron el cargador de su celular. “Vecinos de enfrente nos dicen que el miércoles a las 7.30 la vieron fuera del domicilio, con el mismo pantalón blanco que la habían visto el martes. Después de eso, no la vieron más”, contó Milena.

“El jueves cerca de las 16.30 agarré el celular y me apareció la noticia de que habían encontrado una mujer muerta. Cerca de las 19 vine para acá, mi mamá me decía que era ella”, relató sobre cómo se enteraron del hallazo del cuerpo.

Milena se dirigió entonces hacia la comisaría, donde le informó a la policía que hacía varias horas que no sabían el paradero de su hermana. “Me preguntaron qué tatuaje tenía, se les dije y se miraron entre ellos. Ahí ya supe. Les confirmé que eran de ella”, recordó.

Las sospechas de la familia: “La quisieron callar y me la callaron”

Antonella fue asesinada de manera muy violenta. La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense de Tucumán, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical, además de una lesión fatal en las vértebras del cuello. El cuerpo fue hallado el jueves en un basural clandestino del barrio Manantial Sur.

“El entorno que ella tenía quizás...”, deslizó Milena sobre las sospechas de la familia respecto a quién podía ser responsable del homicidio. Entonces, reveló: “Ella lamentablemente tenía problemas de adicción y consumía, pero se quedaba todo el día en su casa y, cuando se recuperaba, venía a nuestra casa”.

“A ella no le gustaban las injusticias y no se quedaba callada. Si ella vio o sabia algo, iba a hablar. La quisieron callar y me la callaron”, sostuvo.

Ante esto, aclaró expresamente que Antonella “no era dama de compañía ni era una chica que estaba en la calle”. “Ella no se prostituía ni trabaja de eso. Sí salía con personas, pero nosotros sabíamos porque nos decía los nombres”, comentó Milena en diálogo con TN y aclaró que hasta el mínimo detalle sobre la vida de su hermana ya le fue informado a la policía para aportar contexto a la investigación.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter. Hasta el momento, no hay detenidos.

Convocan a una marcha para exigir justicia por el femicidio de Antonella en Tucumán

La familia de Erika Antonella Álvarez convocó a una marcha pacífica en pedido de justicia. La movilización fue convocada para este lunes 12 de enero a las 19.30 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.

“Nos movilizamos para que su muerte no quede impune, para que su nombre no sea olvidado y para exigir respuestas y justicia”, expresaron sus familiares en la convocatoria a la comunidad.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que puedan acompañarnos, compartir y estar presentes en este momento tan doloroso para su familia. Erika merece justicia. Ni una muerte más en silencio”, agregaron.