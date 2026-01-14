Tragedia en Tucumán: murió un nene de dos años tras atragantarse con una uva
El menor fue llevado de urgencia a un hospital, pero llegó sin signos vitales. La Justicia investiga si el establecimiento contaba con habilitación y personal capacitado.
Una jornada que debía estar marcada por el juego y el descanso terminó en una tragedia que conmocionó a Tucumán. Un nene de apenas dos años murió luego de atragantarse con una uva mientras se encontraba en una colonia de vacaciones en la ciudad de Yerba Buena. El dramático episodio ocurrió este martes y generó una profunda consternación en la comunidad, además de una investigación judicial para determinar responsabilidades.
El hecho se registró en un establecimiento ubicado sobre la calle Berutti al 800, un lugar que funciona durante el año como jardín maternal y que, durante el verano, ofrece actividades de colonia de vacaciones. Según las primeras informaciones, el niño estaba consumiendo uvas cuando sufrió una obstrucción en las vías respiratorias que le provocó un cuadro crítico en cuestión de segundos.
Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo de inmediato, pero la situación se tornó irreversible. Ante la desesperación, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. La directora del centro de salud, Flavia Mole, confirmó el desenlace más doloroso: “El niño ingresó sin vida, en paro cardiorrespiratorio”.
La profesional explicó que el equipo médico activó el protocolo de reanimación avanzada y realizó maniobras de RCP durante 48 minutos. “Nunca salió del paro, ni siquiera con el uso del cardiodesfibrilador. A las 11:58 se dejó de realizar el protocolo de resucitación”, detalló, visiblemente conmovida por la situación.
Tras conocerse la muerte del pequeño, la Justicia tucumana tomó intervención inmediata. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter, ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar pericias en el lugar donde ocurrió el hecho.
Uno de los ejes centrales de la investigación es determinar si el jardín maternal contaba con la habilitación municipal correspondiente para funcionar como colonia de vacaciones. Además, se analizarán las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del accidente y evaluar si el personal presente estaba debidamente capacitado para actuar ante una emergencia de este tipo.
La Policía también secuestró documentación y registros del establecimiento con el objetivo de verificar su situación legal y las condiciones en las que operaba. Mientras avanza la causa, la tragedia reaviva el debate sobre los controles, la seguridad y los protocolos en espacios destinados al cuidado de niños, especialmente durante el receso de verano.
