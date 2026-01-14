Tragedia en Tucumán: murió un nene de dos años tras atragantarse con una uva

Uno de los ejes centrales de la investigación es determinar si el jardín maternal contaba con la habilitación municipal correspondiente para funcionar como colonia de vacaciones. Además, se analizarán las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del accidente y evaluar si el personal presente estaba debidamente capacitado para actuar ante una emergencia de este tipo.

La Policía también secuestró documentación y registros del establecimiento con el objetivo de verificar su situación legal y las condiciones en las que operaba. Mientras avanza la causa, la tragedia reaviva el debate sobre los controles, la seguridad y los protocolos en espacios destinados al cuidado de niños, especialmente durante el receso de verano.