Anularon la condena al femicida de Chiara Páez, el caso que originó el "Ni Una Menos"

Mansilla –que al momento de cometer el femicidio de Páez tenía 17 años-, podría acceder en corto tiempo al beneficio de salidas transitorias, atento a que está por cumplir la mitad de la condena.

Verónica Camargo, la madre de Chiara, dijo a Télam que se enteró del fallo por comentarios recibidos anoche y hoy por la prensa y señaló: “Me indigna que la Corte no me haya notificado” de su resolución.

En relación al contenido del fallo, que hace hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y a las normas internacionales que establecen un trato diferente para las infancias en relación a los adultos, Camargo dijo que “la única niña era Chiara”, que cuando fue asesinada tenía 15 años.

“Un niño no actúa con la frialdad que actuó Mansilla, con las atrocidades y aberraciones que le hicieron a Chiari”, dijo la mujer en diálogo con Télam. Además, destacó “la frialdad de llamarme a mí para decirme que Chiara no había regresado a su casa, cuando recién la había matado" y agregó: "Eso no es un niño”.