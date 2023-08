La dolorosa despedida a la argentina asesinada en Kosovo: el mensaje premonitorio en redes

Acerca de cómo habría ocurrido el femicidio, el hombre explicó: "Ellos discutieron después de la fiesta del hermano, él estaría pasado de drogas y alcohol y la empujó por el balcón. Quedó muy grave y mi bebé murió en el hospital".

"No puedo más, es mi única hija, qué voy a hacer ahora, no puedo más, estoy roto... Por favor, ayudame, necesito repatriar a mi hija, necesito tenerla acá y no sé cómo voy a hacer. No tengo plata, no hablo idiomas, soy bruto, sólo sé laburar nada más", expresó con dolor Facundo.

Por ahora el único detenido que tiene la causa es el joven de 31 años nacido en la ciudad de Drenas. Estará en prisión por lo menos un mes hasta que avance la investigación.

La víctima y Endrit se conocieron hace cuatro meses en una fiesta privada en Barcelona, España, donde ella trabajaba como moza. Según explicaron allegados a la víctimala relación no era la mejor y había muchos conflictos.

maria clara urdangaray

Qué se sabe de la muerte de María Clara Urdangaray

La platense de 27 años murió al caer de un sexto piso en un hotel cerca de Pristina, la capital de Kosovo, en un hecho investigado como un homicidio por las autoridades locales.

“Fue un femicidio”, dijo Facundo Urdangaray, padre de María Clara, la víctima de 26 años. En declaraciones a TN, el hombre apuntó al novio de su hija, un ciudadano suizo, como el autor del crimen.

Todo ocurrió en un edificio de Kosovo Polje, un municipio ubicado a 8 kilómetros de la capital.

Según la prensa kosovar, se sospecha que el suizo, identificado por sus siglas E.N., habría arrojado al vacío a la ciudadana argentina desde un sexto piso de un hotel ubicado en la calle Madre Teresa de Kosovo-Polje tras una discusión.

La víctima fue traslada de urgencia al Centro Clínico Universitario de Kosovo (QKUK), pero falleció por la gravedad de las heridas, informó un comunicado oficial.