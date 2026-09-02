Fentanilo contaminado: la justicia procesó a dos ex funcionarias de la Anmat como partícipes necesarias

La investigación intenta establecer si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del control sanitario que, por acción u omisión, habrían permitido que los laboratorios continuaran operando pese a las irregularidades detectadas.

El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.

Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.

Pese a que se habla de más de 110 posibles víctimas fatales, el procesamiento en principio se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las historias clínicas analizadas.