Indignante video: un adolescente le pisó la cabeza a un gato en Temperley
El joven simuló que lo iba a acariciar, pero le propinó un fuere golpe y se fue caminando con total normalidad.
Un adolescente le pisó la cabeza a un gato que descansaba sobre una vereda en la localidad bonaerense de Temperley. El brutal ataque quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad y los vecinos reclaman que los padres del chico se hagan cargo por la agresión.
El hecho ocurrió ayer por la tarde en la calle Florencio Varela al 300 y causó indignación en las redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en el que el adolescente, vestido con el uniforme de un colegio privado, pasa frente al gato, se frena y se acerca a acariciarlo. Acto seguido, le propina una fuerte patada en la cabeza. Ante el brutal ataque, el animal escapó como pudo, mientras que el agresor se fue caminando con total tranquilidad.
Toda la secuencia quedó registrada en un video, que fue compartido por los propios vecinos con el fin de identificar al violento adolescente.
“Lo vimos por las cámaras, mi hijo fue a buscarlo, pero ya era tarde y no lo encontró”, contó Diana, vecina de la cuadra, en diálogo con C5N.
Al notar que el joven estaba vestido con el uniforme de un colegio privado de la zona, decidieron comunicarse con las autoridades para identificarlo, repudiar lo ocurrido y exigir que se tomen medidas correspondientes. “Es un peligro para los animales y también para sus compañeros. Tiene que recibir intervención porque el maltrato animal es solo el comienzo”, expuso otra de las vecinas.
La gata, identificada como "Mami", vive hace alrededor de siete años en el barrio. Los vecinos sostuvieron que es tranquila, que siempre la ven por la zona y que le gusta descansar en las veredas cuando da el sol.
"Me da bronca la actitud que tuvo este chico con la gatita, ella es del barrio, entre todos le damos de comer y la cuidamos. La familia ni siquiera apareció a pedir disculpas por lo que hizo el chico", expuso Karena, una de las vecinas que se encarga de darme de comer a "Mami".
Según informaron, el animal tuvo que recibir atención veterinaria debido al golpe sufrido en la zona craneal. Si bien se encuentra en buen estado, se aguarda un tiempo prudencial para determinar si padeció algún tipo de lesión interna.
El comunicado del colegio al que asiste el agresor de Temperley
Tras el brutal ataque, desde el colegio San Francisco Javier de Temperley al que concurre el adolescente compartieron un contundente comunicado bajo el lema "Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida".
"Los animales sienten, sufren y necesitan de nuestro cuidado. La violencia hacia ellos no puede ser naturalizada ni considerada un juego", expusieron desde la escuela.
Respecto a la agresión, expresaron: "Desde nuestro Colegio aborrecemos y rechazamos toda forma de maltrato y violencia hacia los animales. Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo. Porque una sociedad más humana se construye aprendiendo a cuidar, respetar y proteger a quienes no pueden defenderse".
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