Indignante video: un adolescente le pisó la cabeza a un gato en Temperley

Al notar que el joven estaba vestido con el uniforme de un colegio privado de la zona, decidieron comunicarse con las autoridades para identificarlo, repudiar lo ocurrido y exigir que se tomen medidas correspondientes. “Es un peligro para los animales y también para sus compañeros. Tiene que recibir intervención porque el maltrato animal es solo el comienzo”, expuso otra de las vecinas.

La gata, identificada como "Mami", vive hace alrededor de siete años en el barrio. Los vecinos sostuvieron que es tranquila, que siempre la ven por la zona y que le gusta descansar en las veredas cuando da el sol.

"Me da bronca la actitud que tuvo este chico con la gatita, ella es del barrio, entre todos le damos de comer y la cuidamos. La familia ni siquiera apareció a pedir disculpas por lo que hizo el chico", expuso Karena, una de las vecinas que se encarga de darme de comer a "Mami".

Según informaron, el animal tuvo que recibir atención veterinaria debido al golpe sufrido en la zona craneal. Si bien se encuentra en buen estado, se aguarda un tiempo prudencial para determinar si padeció algún tipo de lesión interna.

El comunicado del colegio al que asiste el agresor de Temperley

Tras el brutal ataque, desde el colegio San Francisco Javier de Temperley al que concurre el adolescente compartieron un contundente comunicado bajo el lema "Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida".

"Los animales sienten, sufren y necesitan de nuestro cuidado. La violencia hacia ellos no puede ser naturalizada ni considerada un juego", expusieron desde la escuela.

Respecto a la agresión, expresaron: "Desde nuestro Colegio aborrecemos y rechazamos toda forma de maltrato y violencia hacia los animales. Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo. Porque una sociedad más humana se construye aprendiendo a cuidar, respetar y proteger a quienes no pueden defenderse".