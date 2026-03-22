¿Feriado el lunes 23 de marzo? Cómo funciona el día no laborable puente y quiénes tienen descanso de 4 días

Aunque no es uno de los feriados tradicionales, el lunes 23 tendrá un funcionamiento particular: la administración pública permanecerá cerrada, los bancos no abrirán sus sucursales (aunque seguirán operativos cajeros y home banking), no habrá clases en las escuelas y el transporte público funcionará con frecuencia reducida.

En cambio, los supermercados abrirán con normalidad, los peajes operarán con esquema de fin de semana y en CABA se flexibilizará el estacionamiento.

Al ubicarse como puente hacia el martes 24 de marzo, que sí es feriado inamovible, se configura un fin de semana largo de cuatro días, una oportunidad ideal para descansar o planificar una escapada.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026