¿Feriado el lunes 23 de marzo? Cómo funciona el día no laborable puente y quiénes tienen descanso de 4 días
El Gobierno confirmó el lunes como jornada para fomentar el turismo, pero no es feriado nacional. Conocé qué pasa con los bancos, las escuelas y el pago doble.
En la previa de uno de los feriados más importantes del calendario argentino, crece la duda sobre qué pasará el lunes 23 de marzo de 2026. La cercanía con el 24 de marzo impulsa la expectativa de un nuevo fin de semana largo.
Según el calendario oficial difundido por el Gobierno, este lunes fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no es un feriado nacional, aunque sí forma parte de la estrategia para generar un fin de semana largo y fomentar el turismo interno.
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Los motivos del feriado del 23 de marzo
La diferencia entre feriados y días no laborables es clave. Mientras que los feriados nacionales implican descanso obligatorio y pago doble en caso de trabajar, los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador, según la Ley de Contrato de Trabajo. En estos casos, si se presta servicio, se cobra el salario habitual sin adicionales.
Este tipo de jornadas, que el Gobierno puede establecer hasta tres veces al año, buscan extender el fin de semana largo y fomentar el turismo interno, generando mayor movimiento en distintos puntos del país.
Aunque no es uno de los feriados tradicionales, el lunes 23 tendrá un funcionamiento particular: la administración pública permanecerá cerrada, los bancos no abrirán sus sucursales (aunque seguirán operativos cajeros y home banking), no habrá clases en las escuelas y el transporte público funcionará con frecuencia reducida.
En cambio, los supermercados abrirán con normalidad, los peajes operarán con esquema de fin de semana y en CABA se flexibilizará el estacionamiento.
Al ubicarse como puente hacia el martes 24 de marzo, que sí es feriado inamovible, se configura un fin de semana largo de cuatro días, una oportunidad ideal para descansar o planificar una escapada.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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