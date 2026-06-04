Escapadas por Buenos Aires: cuáles son los tres destinos ideales para conocer en un fin de semana largo

Entre las principales atracciones se encuentra el Museo Gaucho Ricardo Güiraldes y el Museo Las Lilas de Areco para disfrutar de las obras exhibidas. Además, La Pulpería "La Blanqueada", el Puente Viejo y la iglesia San Antonio de Padua son otros de los puntos que vale la pena visitar.

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Tigre

Los ríos, arroyos y canales del Delta del Paraná hacen que Tigre sea considerado un gran destino para descansar. A 32 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tiene múltiples actividades para vivir una jornada llena de aventura y diversión. Además, es ideal para aquellos que buscan desconectarse por su amplia variedad de alojamientos en las islas.

El Parque de la Costa, el Teatro Nini Marshall, el Puerto de Frutos y el Casino son algunas de las atracciones más importantes de este destino bonaerense. Para llegar, se puede tomar el Tren de la Costa con un viaje de menos de una hora de duración.

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Sierra de la Ventana

La Sierra de la Ventana, en el sur bonaerense, es una excelente opción. Rodeada de sierras, ríos y senderos, ofrece caminatas para todos los niveles, desde paseos tranquilos hasta ascensos exigentes como el del Cerro Ventana, con una vista espectacular.

El pueblo combina naturaleza con buena gastronomía y hospedajes acogedores. Además, en octubre el paisaje se tiñe de verde y flores silvestres, creando el escenario perfecto para desconectar del ruido urbano.