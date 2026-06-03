Javier Milei pateó el tablero y hay nuevos feriados con fin de semana largo activados

Esta fecha recuerda a Martín Miguel de Güemes, una figura fundamental en la lucha por la independencia argentina y uno de los grandes líderes militares del norte del país.

El siguiente descanso llegará en julio y será uno de los más esperados del año. El jueves 9 de julio se conmemorará el Día de la Independencia, una fecha inamovible dentro del calendario nacional.

A este día se sumará el viernes 10 de julio, establecido como día no laborable con fines turísticos. Por este motivo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, desde el jueves hasta el domingo.

Este fin de semana largo coincidirá con el comienzo de la temporada de vacaciones de invierno en varias provincias, por lo que se espera un importante movimiento turístico.

Calendario de feriados 2026

Luego de los descansos de junio y julio, el calendario todavía tendrá varios feriados y fines de semana largos para aprovechar durante el resto del año:

15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Estos días permitirán organizar nuevas escapadas durante la segunda mitad del 2026 y aprovechar distintos destinos del país.