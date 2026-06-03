Javier Milei pateó el tablero y hay nuevos feriados con fin de semana largo activados
Con la llegada de junio, muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para organizar viajes, escapadas o simplemente aprovechar algunos días extra de descanso
Durante los próximos meses habrá dos oportunidades importantes gracias a los feriados nacionales y días establecidos dentro del calendario oficial 2026.
Los descansos de junio y julio llegan antes y durante la temporada de vacaciones de invierno, por lo que se convierten en una gran posibilidad para disfrutar del turismo interno.
Además, el año todavía contará con varios fines de semana largos distribuidos entre agosto y diciembre.
Los feriados largos de junio y julio
El primer fin de semana largo llegará en junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Aunque la fecha original corresponde al 17 de junio, el feriado será trasladado al lunes 15 de junio. De esta manera, se formará un descanso de tres días que irá desde el sábado 13 hasta el lunes 15.
Esta fecha recuerda a Martín Miguel de Güemes, una figura fundamental en la lucha por la independencia argentina y uno de los grandes líderes militares del norte del país.
El siguiente descanso llegará en julio y será uno de los más esperados del año. El jueves 9 de julio se conmemorará el Día de la Independencia, una fecha inamovible dentro del calendario nacional.
A este día se sumará el viernes 10 de julio, establecido como día no laborable con fines turísticos. Por este motivo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, desde el jueves hasta el domingo.
Este fin de semana largo coincidirá con el comienzo de la temporada de vacaciones de invierno en varias provincias, por lo que se espera un importante movimiento turístico.
Calendario de feriados 2026
Luego de los descansos de junio y julio, el calendario todavía tendrá varios feriados y fines de semana largos para aprovechar durante el resto del año:
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Estos días permitirán organizar nuevas escapadas durante la segunda mitad del 2026 y aprovechar distintos destinos del país.
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