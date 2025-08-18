Estos son los feriados que habrá en lo que resta de agosto 2025
Hay que considerar que este feriado no alcanza a toda la provincia ni al país, sino que se limita a municipios específicos donde rige la medida.
En agosto de 2025, además de los feriados nacionales, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con días adicionales de descanso por celebraciones locales. Estos no forman parte del calendario nacional, pero representan una oportunidad ideal para planear un fin de semana largo y disfrutar de una escapada cercana.
El gobierno provincial estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en estas localidades tendrán un día no laborable, permitiendo aprovechar mejor estas jornadas. Estas fechas coinciden con eventos y aniversarios regionales que se conmemoran en cada distrito.
En esta nota, te contamos qué municipios estarán incluidos y cuáles son las festividades que motivan estas jornadas de descanso, para que puedas organizar tus planes y disfrutar al máximo de un fin de semana largo sin salir de la provincia.
Los feriados locales que restan transitar en agosto
Los municipios que tendrán descanso este mes seràn los siguientes:
- Rivadavia: 20 de agosto (patronal)
- Dolores: 21 de agosto (aniversario fundacional)
- Adolfo Gonzáles Chaves: 22 de agosto (aniversario fundacional)
- Bragado: 30 de agosto (patronal)
- Castelli: 30 de agosto (patronal)
- Tornquist: 30 de agosto (patronal)
- Merlo: 30 de agosto (aniversario fundacional)
- Castelli: 31 de agosto (aniversario fundacional)
Mientras que las localidades:
- 17 De Agosto, Puan: 17 de agosto (aniversario fundacional)
- Gral. Rivas, Suipacha: 18 de agosto (patronal)
- Tres Algarrobos, C. Tejedor: 19 de agosto (aniversario fundacional)
- Guanaco, Pehuajó: 20 de agosto (patronal)
A nivel nacional los feriados restantes son:
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos
- 21 de noviembre
