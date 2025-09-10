El feriado del viernes 12 de septiembre que conforma un fin de semana largo: a quiénes alcanza
Septiembre traerá un fin de semana largo de cuatro días que muchos aprovecharán para descansar o hacer una escapada. Enterate acá.
El mes de septiembre ya tiene confirmado un nuevo asueto que alegrará a miles de argentinos. Se trata de un feriado que, al coincidir con otra fecha no laborable, dará lugar al único finde XL del mes, con cuatro días consecutivos de descanso. Esta medida no solo beneficiará a trabajadores y estudiantes, sino que también será una oportunidad para el turismo interno.
El feriado fue establecido mediante la resolución 157/2025 publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, lo que le otorga carácter oficial. Así, entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre habrá descanso extendido en algunos sectores del país.
Para muchas familias, este fin de semana extra es una ocasión ideal para organizar viajes cortos, visitar a sus seres queridos o simplemente tomarse un respiro en medio de la rutina laboral y escolar.
El motivo del feriado del 12 de septiembre
El viernes 12 de septiembre será feriado en conmemoración del aniversario fundacional de la localidad de Baigorrita, perteneciente al partido bonaerense de General Viamonte.
La medida contempla a los trabajadores del ámbito público de la localidad, así como también a quienes desempeñen tareas en sucursales del Banco Provincia. Además, esta jornada se suma al asueto del jueves 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Esto significa que docentes y alumnos de todo el país también tendrán un día libre, conformando así un fin de semana extralargo de cuatro días que muchos ya planean aprovechar.
Calendario de feriados 2025
Si bien septiembre contará con este finde XL, el calendario de 2025 aún guarda otras fechas importantes:
-
Octubre: el Día de la Diversidad Cultural (12/10) se trasladará al viernes 10 de octubre.
Noviembre: habrá dos días no laborables con fines turísticos: el viernes 21 y el lunes 24, este último por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre: el lunes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María, mientras que el jueves 25 será Navidad.
Con estos feriados, se espera que los próximos meses también cuenten con fines de semana largos que favorezcan tanto al descanso de la gente como al impulso del turismo en distintas provincias.
