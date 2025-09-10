El feriado del viernes 12 de septiembre que conforma un fin de semana largo: a quiénes alcanza

Esto significa que docentes y alumnos de todo el país también tendrán un día libre, conformando así un fin de semana extralargo de cuatro días que muchos ya planean aprovechar.

Calendario de feriados 2025

Si bien septiembre contará con este finde XL, el calendario de 2025 aún guarda otras fechas importantes:

Octubre: el Día de la Diversidad Cultural (12/10) se trasladará al viernes 10 de octubre.

Noviembre: habrá dos días no laborables con fines turísticos: el viernes 21 y el lunes 24, este último por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre: el lunes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María, mientras que el jueves 25 será Navidad.

Con estos feriados, se espera que los próximos meses también cuenten con fines de semana largos que favorezcan tanto al descanso de la gente como al impulso del turismo en distintas provincias.