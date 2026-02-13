Feriado de Semana Santa: lo que sucederá luego del fin de semana largo por Carnaval
Tras el fin de semana largo por Carnavales, muchos argentinos ya miran el calendario para organizar la próxima escapada.
La combinación de fechas generará un fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajar o descansar. Además, habrá un cambio importante respecto a otros años en el Jueves Santo, que en 2026 tendrá un tratamiento especial.
Cómo estarán conformados los feriados de Semana Santa
La Iglesia Católica establece que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús.
En 2026, las fechas serán las siguientes:
-
29 de marzo: Domingo de Ramos
30 de marzo: Lunes Santo
31 de marzo: Martes Santo
1° de abril: Miércoles Santo
2 de abril: Jueves Santo
3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)
4 de abril: Sábado Santo
5 de abril: Domingo de Pascua
La particularidad es que el 2 de abril, que la Iglesia marca como Jueves Santo, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible en Argentina.
Habitualmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador define si se trabaja o no. Sin embargo, al coincidir con un feriado nacional, en 2026 tendrá el carácter de feriado obligatorio.
Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen un feriado nacional deberán cobrar el doble de una jornada habitual, tal como ocurre con cualquier otro feriado.
De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.
Calendario de feriados 2026
Estos son los feriados nacionales confirmados en Argentina para 2026:
-
1° de enero (jueves): Año Nuevo
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
1° de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
17 de agosto (lunes trasladable): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre (lunes trasladable): Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre (viernes trasladable): Día de la Soberanía Nacional
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre (viernes): Navidad
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario