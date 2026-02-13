Feriado de Semana Santa: lo que sucederá luego del fin de semana largo por Carnaval

Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen un feriado nacional deberán cobrar el doble de una jornada habitual, tal como ocurre con cualquier otro feriado.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.

Calendario de feriados 2026

Estos son los feriados nacionales confirmados en Argentina para 2026: