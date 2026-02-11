Feriados: cuándo será el fin de semana largo de Semana Santa
La Semana Santa 2026 ya tiene fechas confirmadas en Argentina y traerá un fin de semana largo especial que muchos aprovecharán para descansar o viajar.
Este año habrá una particularidad: el Jueves Santo coincidirá con un feriado nacional inamovible, lo que modifica el esquema habitual del calendario.
A diferencia de otros años, en 2026 el descanso será de cuatro días consecutivos, ya que el 2 de abril —Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas— cae exactamente en Jueves Santo.
El fin de semana largo de Semana Santa
La Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y culminará el domingo 5 de abril (Pascua de Resurrección).
Las fechas clave serán:
-
2 de abril (jueves): feriado nacional por Malvinas.
3 de abril (viernes): Viernes Santo, feriado nacional.
4 de abril (sábado): Sábado Santo.
5 de abril (domingo): Domingo de Pascua.
Si bien el Jueves Santo habitualmente es día no laborable, en 2026 será feriado nacional porque coincide con el 2 de abril, fecha inamovible en el calendario argentino.
Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. Esto significa que quienes trabajen ese día deberán cobrar la jornada doble, de acuerdo con lo establecido por cada convenio.
Calendario de feriados 2026
Febrero
-
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
Marzo
-
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
-
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
Mayo
-
1° de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
Junio
-
15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado)
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Julio
-
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
Agosto
-
17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)
Octubre
-
12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
-
20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional (trasladable)
Diciembre
-
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre (viernes): Navidad
