Feriados 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

Según lo establecido, los denominados "feriados puente" serán considerados días no laborables. Esto implica que la decisión de otorgar o no el día libre recaerá en el empleador, ya que no tienen el carácter obligatorio de los feriados nacionales. En contraste, los feriados nacionales implican el derecho obligatorio al descanso y, en caso de trabajar, el pago correspondiente debe ser el doble del salario habitual.