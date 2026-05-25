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Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026: cuándo y qué partidos habrá

Los feriados del calendario 2026 coincidirán con varios partidos del Mundial 2026, incluyendo encuentros de grupos y cruces de cuartos de final.

Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026: cuándo y qué partidos habrá

Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026: cuándo y qué partidos habrá

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y durante ese período habrá varios feriados en Argentina que permitirán seguir los partidos con más tiempo libre y hasta organizar escapadas o reuniones futboleras.

Hasta el momento, los feriados confirmados que coincidirán con la Copa del Mundo son los siguientes:

  • Lunes 15 de junio: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • Sábado 20 de junio: feriado inamovible por el Día de la Bandera
  • Jueves 9 de julio: feriado inamovible por el Día de la Independencia
  • Viernes 10 de julio: feriado puente con fines turísticos

De esta manera, muchos fanáticos podrán disfrutar del Mundial con fines de semana largos y jornadas ideales para ver partidos sin obligaciones laborales o escolares.

Qué partidos se jugarán en cada feriado

Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026 tendrán una agenda cargada de fútbol internacional, con partidos de fase de grupos y hasta cruces decisivos de cuartos de final. El calendario permitirá que miles de fanáticos puedan seguir la Copa del Mundo con más comodidad y aprovechar fines de semana largos para organizar reuniones, viajes o encuentros futboleros. Estos son algunos de los partidos durante los feriados del Mundial:

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Qué le pasó a Lionel Messi.

Qué le pasó a Lionel Messi.

Lunes 15 de junio

  • 13:00 hs: España vs. Cabo Verde
  • 16:00 hs: Bélgica vs. Egipto
  • 19:00 hs: Arabia Saudita vs. Uruguay
  • 22:00 hs: Irán vs. Nueva Zelanda

Sábado 20 de junio

  • 00:00 hs: Turquía vs. Paraguay
  • 14:00 hs: Países Bajos vs. Suecia
  • 17:00 hs: Alemania vs. Costa de Marfil
  • 21:00 hs: Ecuador vs. Curazao

Jueves 9 de julio

  • 17:00 hs: partido de cuartos de final

Viernes 10 de julio

  • 16:00 hs: partido de cuartos de final

Con este esquema, los feriados del 2026 quedarán marcados por el fútbol y el Mundial, generando una oportunidad perfecta para disfrutar de la competencia sin actividad laboral o escolar en gran parte del país. .

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