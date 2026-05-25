Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026: cuándo y qué partidos habrá

Qué partidos se jugarán en cada feriado

Los feriados que coincidirán con el Mundial 2026 tendrán una agenda cargada de fútbol internacional, con partidos de fase de grupos y hasta cruces decisivos de cuartos de final. El calendario permitirá que miles de fanáticos puedan seguir la Copa del Mundo con más comodidad y aprovechar fines de semana largos para organizar reuniones, viajes o encuentros futboleros. Estos son algunos de los partidos durante los feriados del Mundial: