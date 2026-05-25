Axel Kicillof pateó el tablero y decretó cinco feriados para antes de que termine mayo
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó un cronograma de feriados locales mediante el Banco Provincia para la última semana del mes de mayo.
El gobierno provincial, comandado por Axel Kicillof, confirmó a través del Banco Provincia un nuevo esquema de feriados para distintas localidades bonaerenses. De cara al cierre del mes, miles de ciudadanos disfrutarán de jornadas de descanso gracias a los asuetos fundacionales dispuestos oficialmente.
Cuáles son los próximos feriados en la Provincia
A partir del 25 de mayo, restan cinco jornadas no laborables de carácter local que beneficiarán a los trabajadores de distintas zonas y partidos de la provincia de Buenos Aires, todas ellas motivadas por aniversarios fundacionales. El cronograma oficial publicado para los últimos días de mayo es el siguiente:
IMPORTANTE: Qué feriados que vienen después del 25 de mayo y a quiénes benefician
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27 de mayo: la localidad de Villa Iris, perteneciente al partido de Puan, festejará su aniversario fundacional.
28 de mayo: será el turno de Girodias, en el partido de Trenque Lauquen, también por su aniversario fundacional.
29 de mayo: habrá jornada libre en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, y en Villalonga, partido de Patagones, ambos por motivos fundacionales.
30 de mayo: el partido de Chascomús tendrá asueto oficial por su aniversario fundacional.
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