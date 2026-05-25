Fin de semana largo acotado: la decisión inexorable de Javier Milei con los próximos feriados

¿Fin de semana largo? Qué pasa con el feriado de Güemes

El primer descanso del mes corresponderá al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La fecha original de esta efeméride es el 17 de junio; sin embargo, debido a que este año cae miércoles y se trata de un feriado de carácter trasladable, el Gobierno Nacional dispuso su reprogramación.

De esta manera, el feriado se adelantará al lunes 15 de junio. Esta modificación permitirá conformar un fin de semana largo de tres días consecutivos —comprendido desde el sábado 13 hasta el lunes 15—, ideal para minivacaciones, escapadas turísticas o simplemente un corte en la rutina laboral de mitad de año.

El feriado por el Día de la Bandera se queda en el sábado y no hay fin de semana largo

Pocos días después de la caravana turística, llegará el segundo feriado del mes: el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, popularmente reconocido como el Día de la Bandera.

A diferencia del homenaje a Güemes, esta fecha patria está catalogada bajo la normativa vigente como un feriado inamovible. Debido a que el 20 de junio cae día sábado, la jornada de descanso no sufrirá ninguna clase de traslado ni generará un día puente el viernes o el lunes posterior, manteniendo el cronograma habitual para quienes desarrollan actividades durante el fin de semana.

De esta manera, y cuando los argentinos podrían contar con un descanso extendido XXL, deberán conformarse con un fin de semana largo acotado en juni.