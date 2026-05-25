Cómo funcionan los servicios públicos este lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno porteño difundió el cronograma especial de servicios públicos para el feriado por el Día de la Revolución de Mayo.
Como ocurre en todos los feriados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó con antelación el cronograma especial de servicios públicos para el lunes 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo.
Cronograma de servicios públicos en la Ciudad por el feriado del 25 de Mayo
Hospitales: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los Centros de Diagnóstico Porteños.
Escuelas: cerradas.
Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciando la última inhumación a las 13.30.
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.
Sedes Comunales: cerradas.
Registro Civil: estará cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.
Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.
Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.
Más información: http://estacionamiento.gob.ar/
Subtes y premetro: el servicio funcionará de 8 a 22. El detalle de cada línea puede ser consultado en https://emova.com.ar/index.php/horarios-del-servicio/.
Ecobici: el servicio funcionará con los siguientes pases: intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).
Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia y de 17 a 21 sentido Centro.
Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.
Pista de aprendizaje: abierta.
Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas estarán cerradas.
Dirección General de Infracciones: cerrada.
Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.
Parques:
- Jardín Botánico Carlos Thays: cerrado.
- Ecoparque: abierto.
- Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta.
- Reserva Ecológica Costanera Norte: abierta.
- Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta.
Museos: abiertos.
Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.
Torre Monumental: abierta.
Planetario: abierto.
Bibliotecas públicas: cerradas a excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que estarán abiertas.
Teatros dependientes del GCBA:
- Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.
- Casa de la Cultura: abierta.
- Centro Cultural San Martín: cerrado.
- Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.
- Centro Cultural Recoleta: abierto.
- Usina del Arte: abierta.
- Teatro Colón: abierto.
- Circuito de Espacios Culturales: cerrados a excepción de Chacra de los Remedios, que estará abierto.
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