Cómo funcionan los servicios públicos este lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

Sedes Comunales: cerradas.

Registro Civil: estará cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.

Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

Subtes y premetro: el servicio funcionará de 8 a 22. El detalle de cada línea puede ser consultado en https://emova.com.ar/index.php/horarios-del-servicio/.

Ecobici: el servicio funcionará con los siguientes pases: intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia y de 17 a 21 sentido Centro.

Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.

Pista de aprendizaje: abierta.

Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas estarán cerradas.

Dirección General de Infracciones: cerrada.

Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Parques:

Jardín Botánico Carlos Thays: cerrado.

Ecoparque: abierto.

Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta.

Reserva Ecológica Costanera Norte: abierta.

Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta.

Museos: abiertos.

Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.

Torre Monumental: abierta.

Planetario: abierto.

Bibliotecas públicas: cerradas a excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que estarán abiertas.

Teatros dependientes del GCBA: