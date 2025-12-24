¿Feriado o no? Lo que sucederá con el 31 de diciembre este año

No se trata de un feriado nacional , sino de un asueto administrativo.

Cada organismo público deberá garantizar la prestación de servicios esenciales .

Las entidades bancarias y financieras quedan expresamente excluidas, por lo que deberán operar con normalidad.

Para los empleados estatales alcanzados por el asueto, el beneficio es doble: al no trabajar el 31 de diciembre y sumarse el feriado inamovible del 1° de enero, se generan dos días consecutivos sin actividad. En caso de que deban trabajar durante el feriado, corresponde el pago doble, tal como establece la legislación vigente.

En el sector privado, la situación es diferente. El 31 de diciembre continúa siendo un día laborable común, y la decisión de otorgar o no el día libre queda exclusivamente en manos del empleador. Si la empresa decide no trabajar, la jornada se paga de manera habitual, sin recargos. En caso de prestar tareas, el salario será el normal, ya que la fecha no está contemplada como feriado ni como día no laborable.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026