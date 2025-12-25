Cómo queda conformado el calendario anual de feriados del 2026
Si bien aún no hubo anuncio oficial por parte del Gobierno, se estima que el calendario del 2026 tendrá16 feriados oficiales. Los detalles en la nota.
Con el 2025 llegando a su fin, son muchas las personas que comienzan a planificar sus viajes y actividades para el año siguiente, buscando aprovechar al máximo los días de descanso. Conociendo de antemano los feriados previstos por ley, es más fácil organizar escapadas y fines de semana largos, anticipándose a los momentos ideales para desconectarse y disfrutar.
Desde 2025 se introdujo una modificación que permite reubicar los feriados trasladables cuando coinciden con el fin de semana. Así, si el feriado cae en sábado, puede adelantarse al viernes anterior, y si coincide con un domingo, puede pasarse al lunes siguiente.
Esta medida tiene como objetivo aprovechar mejor los días de descanso, ordenar el calendario y generar más oportunidades de fines de semana largos.
Lo que se sabe del calendario de feriados 2026
En Argentina, los feriados están regulados por la Ley 27.399, que establece cuáles días son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y cuáles se consideran no laborables.
Aunque todavía no se confirmaron los traslados específicos para crear fines de semana largos con fines turísticos, sí es posible conocer los feriados base que la ley ya contempla.
Además, el Poder Ejecutivo puede decidir mover los feriados trasladables y establecer hasta tres días puente adicionales para incentivar el turismo, lo que podría generar más oportunidades para escapadas en 2026, aunque esas medidas aún no se oficializaron.
Los posibles fines de semana largos del 2026
Los feriados que permiten cambio de fecha y que podrían reubicarse para crear fines de semana extra largos son:
- 17 de junio (Güemes)
- 17 de agosto (San Martín)
- 12 de octubre (Diversidad Cultural)
- 20 de noviembre (Soberanía Nacional)
