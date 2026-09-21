Feriados en Argentina: cuántos fines de semana largos quedan este año
Los próximos feriados y fin de semana largo llegan en octubre, noviembre y diciembre, con nuevas fechas ideales para planificar viajes y escapadas.
El calendario de feriados entra en su tramo final y todavía quedan algunas fechas clave para organizar descansos, viajes y actividades. Durante los últimos meses del año habrá feriados inamovibles, jornadas trasladables y un día no laborable con fines turísticos, con impacto en el comercio, el turismo y la planificación de las jornadas laborales.
Luego de un septiembre sin feriados nacionales, el próximo descanso llegará en octubre. La fecha dará lugar a un nuevo feriado y fin de semana largo, una oportunidad para aprovechar unos días de descanso y planificar una escapada.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional en Argentina será el lunes 12 de octubre, jornada en la que se recuerda el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Al caer lunes, la fecha se mantendrá en su día original y no tendrá que ser trasladada. Así, se podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre. El 12 de octubre forma parte del grupo de feriados trasladables definidos por la Ley 27.399, que establece el calendario de días de descanso en todo el país.
Este será el primer fin de semana largo nacional después del feriado de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.
En septiembre, en cambio, hay algunas fechas vinculadas al ámbito educativo, como el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21. Ninguna de estas jornadas es un feriado nacional, por lo que la suspensión de clases depende de las normas de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.
Los próximos fines de semana largos de 2026
Una vez pasado el descanso de octubre, el calendario de feriados 2026 todavía ofrecerá varias fechas para aprovechar fines de semana largos antes de que termine el año.
Entre las jornadas más importantes se encuentran:
- 10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 21 al 23 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
- 5 al 8 de diciembre: posible descanso de cuatro días por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María.
- 25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por Navidad.
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