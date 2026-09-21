Feriados en Argentina: cuántos fines de semana largos quedan este año

En septiembre, en cambio, hay algunas fechas vinculadas al ámbito educativo, como el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21. Ninguna de estas jornadas es un feriado nacional, por lo que la suspensión de clases depende de las normas de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.

Los próximos fines de semana largos de 2026

Una vez pasado el descanso de octubre, el calendario de feriados 2026 todavía ofrecerá varias fechas para aprovechar fines de semana largos antes de que termine el año.

Entre las jornadas más importantes se encuentran: