El Gobierno aplicó la Ley 27.399 y decidió si habrá fin de semana largo en septiembre

Sin embargo, septiembre sí cuenta con algunas fechas tradicionales que generan modificaciones en determinados ámbitos, especialmente en el sistema educativo. Entre ellas se destacan el Día del Maestro y el Día del Estudiante, aunque ninguna de las dos tiene carácter de feriado nacional.

El 11 de septiembre, Día del Maestro, contempla una jornada especial dentro del ámbito educativo en distintos niveles y funciona como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Por su parte, el 21 de septiembre, Día del Estudiante y comienzo de la Primavera, suele estar acompañado por la suspensión de clases en numerosas escuelas secundarias e instituciones universitarias del país.

Estas conmemoraciones no tienen el alcance de un feriado nacional, por lo que no implican una interrupción general de la actividad comercial, la administración pública ni el sector privado. Por este motivo, tampoco generan por sí mismas un fin de semana largo para el conjunto de los trabajadores argentinos.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Quienes estén esperando una nueva jornada de descanso deberán mirar hacia octubre, ya que septiembre finalizará sin feriados nacionales. La próxima fecha marcada en el calendario oficial será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días, después de más de un mes sin un descanso extendido para los trabajadores. El período quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 11 de octubre: descanso habitual.

descanso habitual. Lunes 12 de octubre: feriado nacional inamovible.

Con septiembre ya sin nuevas jornadas de descanso, el calendario de feriados 2026 tiene definidas las fechas que restan hasta el cierre del año. El cronograma contempla feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos.