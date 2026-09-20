El Gobierno aplicó la Ley 27.399 y decidió si habrá fin de semana largo en septiembre
Conocé cuándo será el próximo feriado y qué fechas permitirán disfrutar de un nuevo fin de semana largo según el calendario oficial.
Con el comienzo de septiembre, miles de trabajadores y familias vuelven a mirar el calendario 2026 para organizar próximas escapadas, planificar viajes osimplemente encontrar algunos días de descanso después de varios meses de actividad.
Aunque septiembre ya está en marcha, todavía quedan feriados nacionales en el calendario que pueden convertirse en una oportunidad para cortar con la rutina. Según las fechas previstas, habrá nuevas jornadas de descanso y la posibilidad de disfrutar de algún fin de semana largo, mientras que en determinados casos también puede representar un ingreso extra para quienes deban trabajar.
Los detalles sobre si habrá feriado en septiembre 2026
Según el calendario oficial 2026, septiembre no tendrá feriados nacionales, aunque el año todavía contempla distintas fechas entre jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables. Cada una de estas categorías cuenta con características particulares y tiene un tratamiento específico de acuerdo con la normativa laboral vigente.
La organización de los feriados nacionales está contemplada por la Ley 27.399, que establece las reglas para definir estas fechas y determinar cuándo pueden ser trasladadas dentro del territorio argentino. En este marco, septiembre se presenta como uno de los pocos meses del año sin jornadas de descanso de alcance nacional.
Por disposición del Gobierno nacional, durante las cuatro semanas de septiembre no habrá ningún feriado nacional. Esto significa que el mes continuará con el ritmo laboral habitual, sin jornadas adicionales de descanso previstas en el calendario oficial.
Sin embargo, septiembre sí cuenta con algunas fechas tradicionales que generan modificaciones en determinados ámbitos, especialmente en el sistema educativo. Entre ellas se destacan el Día del Maestro y el Día del Estudiante, aunque ninguna de las dos tiene carácter de feriado nacional.
El 11 de septiembre, Día del Maestro, contempla una jornada especial dentro del ámbito educativo en distintos niveles y funciona como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Por su parte, el 21 de septiembre, Día del Estudiante y comienzo de la Primavera, suele estar acompañado por la suspensión de clases en numerosas escuelas secundarias e instituciones universitarias del país.
Estas conmemoraciones no tienen el alcance de un feriado nacional, por lo que no implican una interrupción general de la actividad comercial, la administración pública ni el sector privado. Por este motivo, tampoco generan por sí mismas un fin de semana largo para el conjunto de los trabajadores argentinos.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
Quienes estén esperando una nueva jornada de descanso deberán mirar hacia octubre, ya que septiembre finalizará sin feriados nacionales. La próxima fecha marcada en el calendario oficial será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La fecha dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días, después de más de un mes sin un descanso extendido para los trabajadores. El período quedará conformado de la siguiente manera:
- Sábado 10 de octubre: descanso habitual.
- Domingo 11 de octubre: descanso habitual.
- Lunes 12 de octubre: feriado nacional inamovible.
Con septiembre ya sin nuevas jornadas de descanso, el calendario de feriados 2026 tiene definidas las fechas que restan hasta el cierre del año. El cronograma contempla feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos.
- Octubre: lunes 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Noviembre: lunes 23, Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 de noviembre.
- Diciembre: lunes 7, día no laborable con fines turísticos; martes 8, Inmaculada Concepción de María; y viernes 25, Navidad.
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