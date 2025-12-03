Feriados: cómo quedó el calendario completo para el 2026

Lunes 16 – Carnaval (inamovible)

Martes 17 – Carnaval (inamovible)

Marzo

Martes 24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)

Abril

Jueves 2 – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable)

Viernes 3 – Viernes Santo (inamovible)

Mayo

Viernes 1 – Día del Trabajo (inamovible)

Lunes 25 – Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

Miércoles 17 – Paso a la Inmortalidad del General Güemes (trasladable)

Sábado 20 – Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (inamovible)

Julio

Jueves 9 – Día de la Independencia (inamovible)

Agosto

Lunes 17 – Paso a la Inmortalidad del General San Martín (trasladable)

Octubre

Lunes 12 – Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

Viernes 20 – Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Diciembre

Martes 8 – Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Viernes 25 – Navidad (inamovible)

Estas fechas conforman el esqueleto base del calendario, independientemente de los posibles traslados o feriados puente que defina el Gobierno más adelante.

Los feriados que podrían generar fines de semana largos

Además de los feriados inamovibles, el calendario contempla feriados trasladables, que el Poder Ejecutivo puede mover para generar descansos más prolongados. También puede decretar hasta tres feriados puente turísticos, lo que suele sumar varios fines de semana XL al año.

Los feriados trasladables del 2026 son:

17 de junio – Güemes

17 de agosto – San Martín

12 de octubre – Diversidad Cultural

20 de noviembre – Soberanía Nacional

A estos podrían sumarse los tres feriados puente que el Gobierno suele decretar para impulsar la actividad turística. La definición final se dará al publicarse el calendario oficial 2026.

Nuevo criterio de traslado aplicado desde 2025

Desde el año pasado rige un sistema que permite mover los feriados trasladables incluso si caen fin de semana:

Si cae sábado , puede adelantarse al viernes anterior .

Si cae domingo, puede pasarse al lunes siguiente.

Esto evita "perder" feriados y le da mayor previsibilidad al calendario, además de generar más fines de semana largos que impulsan el movimiento turístico.