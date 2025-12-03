Feriados: cómo quedó el calendario completo para el 2026
Aunque el Gobierno aún no publicó el calendario oficial, hay varias fechas que ya pueden confirmarse por ley y que permiten anticipar buena parte del esquema de feriados 2026.
El panorama se completa con un dato clave: desde el año pasado rige un nuevo criterio para los feriados trasladables, lo que podría sumar feriados adelantados o corridos si caen fin de semana. Esto abre la puerta a más fines de semana XL, muy relevantes para la actividad turística y la planificación familiar.
En base a la normativa vigente y a los feriados que el Poder Ejecutivo suele decretar cada año, este es el panorama confirmado y el que se proyecta para el 2026.
El listado de feriados confirmados por ley para 2026
La Ley 27.399 establece los feriados inamovibles, trasladables y días no laborables que rigen a nivel nacional. Aunque aún falta la publicación oficial del calendario con los posibles feriados puente, estas son las fechas ya garantizadas por ley para 2026:
Enero
-
Jueves 1° – Año Nuevo (inamovible)
Febrero
Lunes 16 – Carnaval (inamovible)
Martes 17 – Carnaval (inamovible)
Marzo
-
Martes 24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
-
Jueves 2 – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable)
Viernes 3 – Viernes Santo (inamovible)
Mayo
-
Viernes 1 – Día del Trabajo (inamovible)
Lunes 25 – Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
-
Miércoles 17 – Paso a la Inmortalidad del General Güemes (trasladable)
Sábado 20 – Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (inamovible)
Julio
-
Jueves 9 – Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
-
Lunes 17 – Paso a la Inmortalidad del General San Martín (trasladable)
Octubre
-
Lunes 12 – Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
-
Viernes 20 – Día de la Soberanía Nacional (trasladable)
Diciembre
-
Martes 8 – Inmaculada Concepción de María (inamovible)
Viernes 25 – Navidad (inamovible)
Estas fechas conforman el esqueleto base del calendario, independientemente de los posibles traslados o feriados puente que defina el Gobierno más adelante.
Los feriados que podrían generar fines de semana largos
Además de los feriados inamovibles, el calendario contempla feriados trasladables, que el Poder Ejecutivo puede mover para generar descansos más prolongados. También puede decretar hasta tres feriados puente turísticos, lo que suele sumar varios fines de semana XL al año.
Los feriados trasladables del 2026 son:
-
17 de junio – Güemes
17 de agosto – San Martín
12 de octubre – Diversidad Cultural
20 de noviembre – Soberanía Nacional
A estos podrían sumarse los tres feriados puente que el Gobierno suele decretar para impulsar la actividad turística. La definición final se dará al publicarse el calendario oficial 2026.
Nuevo criterio de traslado aplicado desde 2025
Desde el año pasado rige un sistema que permite mover los feriados trasladables incluso si caen fin de semana:
-
Si cae sábado, puede adelantarse al viernes anterior.
Si cae domingo, puede pasarse al lunes siguiente.
Esto evita "perder" feriados y le da mayor previsibilidad al calendario, además de generar más fines de semana largos que impulsan el movimiento turístico.
