Feriados: la cuenta regresiva para el próximo fin de semana largo
El 2025 llega a su fin y algunos afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar los últimos feriados del año para cerrar con días libres.
Con la llegada de diciembre, el 2025 se acerca a su fin y la fatiga se hace sentir, pero para varios argentinos el mes ofrece más de un feriado con fin de semana largo para aprovechar. Las festividades marcan la agenda, aunque también hay otros días de asueto que permiten desconectar.
La distribución de estos feriados es estratégica: uno al inicio del mes y el resto sobre el cierre, ideal para trabajadores y estudiantes que buscan un respiro antes de finalizar el año. Así, el tramo final de 2025 será más llevadero y permitirá disfrutar de un descanso.
El feriado del 8 de diciembre: los detalles
El calendario de feriados de diciembre trae su primer punto destacado el lunes 8, con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer a inicio de semana, este feriado genera un fin de semana largo ideal para quienes quieran organizar una escapada corta o disfrutar de unos días de descanso.
Más adelante, el jueves 25 llega la Navidad, una fecha que no entusiasma a todos, aunque existe la posibilidad de que el viernes 26 se declare como feriado puente.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
