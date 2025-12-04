Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo

El cierre del año todavía ofrece una oportunidad más para desconectarse, viajar o simplemente organizar actividades pendientes. El próximo feriado llega con una celebración religiosa tradicional que cada año marca uno de los descansos más esperados del mes. Como ocurre habitualmente, el movimiento turístico, comercial y gastronómico anticipa un repunte durante este periodo de tres días.