Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo
El calendario oficial confirmó una nueva fecha de descanso que permitirá disfrutar de tres días consecutivos en todo el país.
El cierre del año todavía ofrece una oportunidad más para desconectarse, viajar o simplemente organizar actividades pendientes. El próximo feriado llega con una celebración religiosa tradicional que cada año marca uno de los descansos más esperados del mes. Como ocurre habitualmente, el movimiento turístico, comercial y gastronómico anticipa un repunte durante este periodo de tres días.
Además del descanso, esta fecha traerá modificaciones en el funcionamiento de servicios públicos, bancos, instituciones educativas y transporte. Por eso, es importante conocer con precisión qué funcionará y qué no durante la jornada declarada como feriado nacional.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo será por el Día de la Inmaculada Concepción, celebrado el lunes 8 de diciembre, lo que conforma un periodo de tres días de descanso para toda la población.
Esta jornada es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario católico y honra la pureza de la Virgen María. Cada año convoca actividades tradicionales en distintas regiones del país, además de convertirse en un momento de descanso para miles de trabajadores.
Durante esta fecha, oficinas estatales y municipales permanecerán cerradas, al igual que escuelas y bancos. Se prevén modificaciones en el transporte público y horarios especiales en comercios, centros comerciales y locales gastronómicos, que suelen extender o reducir sus franjas de atención según la actividad prevista.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
-
1 de enero: Año Nuevo
16 de febrero: Carnaval
17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
-
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
