Los nuevos feriados confirmados para el mes de noviembre
No todos los feriados son nacionales: este noviembre, distintas localidades tendrán su propio descanso para festejar el aniversario junto a sus vecinos.
Mientras muchos esperan el próximo feriado o sueñan con un nuevo fin de semana largo, varias localidades de la provincia de Buenos Aires ya disfrutan de sus propios días de descanso. Estos feriados locales se celebran por los aniversarios fundacionales de cada pueblo y ofrecen una pausa ideal para quienes viven allí.
En un noviembre cargado de actividades, estos días no laborables se vuelven la excusa perfecta para descansar, organizar una escapada corta o simplemente relajarse en casa. Uno de los más destacados es el 18 de noviembre, una fecha especial que muchos desconocen, pero que tiene gran valor para las comunidades que la celebran.
Los motivos del feriado del 18 de noviembre
El 18 de noviembre no figura como feriado nacional, pero varias localidades de la provincia de Buenos Aires lo viven como una fecha especial por sus aniversarios fundacionales. Una de ellas es Monte, que celebra su cumpleaños como municipio con una agenda llena de actividades culturales, ferias, espectáculos al aire libre y propuestas gastronómicas que convocan a toda la comunidad y a turistas de la región.
En Ferré, perteneciente al partido de General Arenales, también se disfruta de un día no laborable. Allí, los vecinos festejan con orgullo su historia a través de eventos tradicionales, peñas y muestras locales que fortalecen la identidad del pueblo y atraen a visitantes de distintas zonas.
Otra localidad que se suma a los festejos es Norberto de la Riestra, en el partido de 25 de Mayo, donde el aniversario de su fundación se vive con un clima festivo, familiar y de encuentro, ofreciendo una pausa distinta dentro del mes de noviembre para disfrutar del aire libre y la vida comunitaria.
Calendario de feriados 2025
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
