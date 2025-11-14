Los nuevos feriados confirmados para el mes de noviembre

Los motivos del feriado del 18 de noviembre

El 18 de noviembre no figura como feriado nacional, pero varias localidades de la provincia de Buenos Aires lo viven como una fecha especial por sus aniversarios fundacionales. Una de ellas es Monte, que celebra su cumpleaños como municipio con una agenda llena de actividades culturales, ferias, espectáculos al aire libre y propuestas gastronómicas que convocan a toda la comunidad y a turistas de la región.