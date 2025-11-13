El feriado confirmado para el 20 de noviembre: ¿habrá fin de semana largo?
Un nuevo feriado se confirmó para el jueves 20 de noviembre y traerá un descanso extra para varios municipios bonaerenses.
A pocos días del inicio del verano, un nuevo descanso se suma al calendario de feriados del país. El jueves 20 de noviembre será feriado en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana extralargo para quienes vivan en esos distritos o trabajen en la zona.
Aunque no se trata de un feriado nacional, este asueto local permitirá a miles de personas tomarse unos días de descanso y aprovechar las celebraciones patronales y fundacionales que motivan la fecha.
Los motivos del feriado del 20 de noviembre
El jueves 20 de noviembre será feriado en varias localidades bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Entre los municipios que tendrán jornada no laborable se encuentran Magdalena, Pedro Luro y Porvenir, todos dentro de la provincia de Buenos Aires.
Durante ese día habrá cese de actividades para el sector público, mientras que en el ámbito privado el descanso será optativo, sujeto a la decisión de cada empleador.
Estas fechas especiales coinciden con el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra a nivel país, y suelen estar acompañadas de actos conmemorativos, ferias locales, eventos culturales y gastronómicos en cada municipio.
Las celebraciones incluirán actividades artísticas, festivales y ferias de productos regionales, además de ceremonias religiosas y desfiles alusivos a la fecha.
Calendario de feriados 2026
Según el calendario oficial del Gobierno, aún restan varios fines de semana largos antes de que finalice el año, y el próximo gran descanso será el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Más adelante, el último fin de semana largo de 2025 será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
Ya en 2026, los feriados inamovibles confirmados incluyen:
-
1 de enero: Año Nuevo
24 y 25 de marzo: Día de la Memoria y feriado puente turístico
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Revolución de Mayo
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen
25 de diciembre: Navidad
Con el nuevo feriado del 20 de noviembre, varios municipios bonaerenses podrán disfrutar de un descanso prolongado y cerrar la primavera con un fin de semana XXL perfecto para una escapada.
