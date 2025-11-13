El feriado confirmado para el 20 de noviembre: ¿habrá fin de semana largo?

Las celebraciones incluirán actividades artísticas, festivales y ferias de productos regionales, además de ceremonias religiosas y desfiles alusivos a la fecha.

Calendario de feriados 2026

Según el calendario oficial del Gobierno, aún restan varios fines de semana largos antes de que finalice el año, y el próximo gran descanso será el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Más adelante, el último fin de semana largo de 2025 será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Ya en 2026, los feriados inamovibles confirmados incluyen:

1 de enero: Año Nuevo

24 y 25 de marzo: Día de la Memoria y feriado puente turístico

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen

25 de diciembre: Navidad

Con el nuevo feriado del 20 de noviembre, varios municipios bonaerenses podrán disfrutar de un descanso prolongado y cerrar la primavera con un fin de semana XXL perfecto para una escapada.