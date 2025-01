Feriados: los días que beneficiarán a un sector de trabajadores

El cronograma, detallado en la Comunicación "C" 99321 del BCRA, se ajusta a lo estipulado en la Ley 27.399 y el Decreto 1027/2024. Este documento precisa las fechas de feriados nacionales y específicas del ámbito financiero. Entre los días destacados, el 6 de noviembre , Día del Bancario, no está incluido como feriado bancario oficial, ya que es un día no laborable exclusivo para los trabajadores del sector. Esto significa que no afecta al resto de las operaciones del sistema financiero.