Feriados: se confirmó un último fin de semana largo antes de que termine el mes

Otro feriado destacado será el Día de la Virgen, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, ofreciendo otro fin de semana largo.

El Gobierno ya confirmó el calendario oficial de feriados 2025: en septiembre no habrá feriados; en octubre, el domingo 12 será el Día del Respeto a la Diversidad Cultural; en noviembre, el jueves 20 Día de la Soberanía Nacional y viernes 21 día no laborable con fines turísticos; y en diciembre, lunes 8 Día de la Inmaculada Concepción y jueves 25 Navidad. Estos días permiten organizar escapadas y aprovechar los descansos a lo largo del año.