Feriados sorpresa: los fines de semana largos que confirmó el gobierno

Entre los destacados aparecen Carnaval en febrero, el combo de 2 de abril y Viernes Santo, los descansos de mayo, el 17 de agosto, y los feriados de octubre y noviembre. El cierre llega con Navidad, que cae viernes, dejando otro fin de semana largo ideal para viajar o descansar. En criollo, 2026 viene generoso con el descanso.