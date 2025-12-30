Feriados sorpresa: los fines de semana largos que confirmó el Gobierno
El calendario 2026 en Argentina ya deja ver feriados y fines de semana largos ideales para planear viajes, descansos y ordenar la agenda con anticipación.
Los feriados y fines de semana largos ya tienen calendario confirmado para 2026 y el Gobierno dejó servido un mapa ideal para planificar descansos, viajes y escapadas sin improvisar. Con una combinación de feriados inamovibles y trasladables, el año próximo ofrecerá cortes estratégicos de tres y hasta cuatro días que permiten ordenar la agenda con tiempo.
Los fines de semana largo que habrá en 2026
El Gobierno confirmó los feriados y fines de semana largos de 2026, un calendario que permite planificar descansos y viajes con anticipación. El año tendrá varios cortes de tres y hasta cuatro días, combinando feriados inamovibles y trasladables.
Entre los destacados aparecen Carnaval en febrero, el combo de 2 de abril y Viernes Santo, los descansos de mayo, el 17 de agosto, y los feriados de octubre y noviembre. El cierre llega con Navidad, que cae viernes, dejando otro fin de semana largo ideal para viajar o descansar. En criollo, 2026 viene generoso con el descanso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
