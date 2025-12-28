Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo del 2026

A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el Carnaval cayó a principios de marzo, en 2026 la celebración se adelantará varias semanas. Esta variación no es casual y responde a una tradición religiosa que define cada año el calendario. Según la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe ubicarse 46 días antes del Domingo de Pascua, o 47 si se trata de un año bisiesto, y 40 días antes del Domingo de Ramos, que marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa.