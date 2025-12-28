Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo del 2026
El primer feriado del año activa un fin de semana largo de cuatro días y el turismo ya anticipa un movimiento intenso en rutas y destinos del país.
El feriado de Carnaval marcará el primer fin de semana largo de 2026 y ya genera expectativas entre quienes planean una escapada o unos días de descanso. Aunque el calendario oficial todavía no fue publicado y el decreto llegará a fin de año, ya se conocen las fechas tentativas.
En febrero, antes del regreso a clases, muchos argentinos podrán aprovechar este parate para viajar o cortar con la rutina diaria
Cuándo será el fin de semana largo por carnavales
En Argentina, el feriado de Carnaval de 2026 ya tiene fechas definidas y promete uno de los primeros grandes movimientos turísticos del año. Será el lunes 17 y martes 18 de febrero, lo que dará forma a un fin de semana largo de cuatro días que comenzará el sábado 15. Un finde XL ideal para escapadas, descanso o simplemente cortar con la rutina en pleno verano.
A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el Carnaval cayó a principios de marzo, en 2026 la celebración se adelantará varias semanas. Esta variación no es casual y responde a una tradición religiosa que define cada año el calendario. Según la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe ubicarse 46 días antes del Domingo de Pascua, o 47 si se trata de un año bisiesto, y 40 días antes del Domingo de Ramos, que marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa.
Por eso, antes de fijar el feriado de Carnaval, primero se determina la fecha de Pascua, que se celebra después de la primera luna llena posterior al equinoccio. Este cálculo explica por qué el Carnaval siempre cae entre febrero y marzo, aunque nunca en la misma fecha. Además, el festejo cambia según el país: en algunos dura cuatro días y en otros se extiende casi una semana, convirtiéndose en un fin de semana largo todavía más extenso.
Calendario de feriados 2026
El calendario de feriados ya permite anticipar cómo se distribuirán los descansos a lo largo del año y qué oportunidades habrá para armar algún fin de semana largo. A continuación, el detalle ordenado mes por mes, con los días clave para agendar y planificar.
Enero
- Jueves 1: Año Nuevo, feriado inamovible que abre el año con una pausa clásica tras las Fiestas.
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval, feriados inamovibles que habilitan uno de los primeros fines de semana largos fuertes del año.
Marzo
- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible, ideal para un descanso extendido.
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible, que coincide con Jueves Santo, día no laborable.
- Viernes 3: Viernes Santo, feriado inamovible, formando un combo XL.
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador, feriado inamovible
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, feriado inamovible.
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia, feriado inamovible.
- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, feriado trasladable.
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado para generar fin de semana largo.
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.
- Viernes 25: Navidad, feriado inamovible.
