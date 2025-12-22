Cuándo son los feriados restantes de diciembre 2025
Javier Milei oficializó dos feriados en diciembre que alcanzan a un amplio sector de trabajadores y reordenan el cierre del año laboral para el sector público.
De cara al cierre del año, con Feriados y la expectativa de un posible fin de semana largo, el Gobierno nacional confirmó cómo quedará el calendario oficial de diciembre de 2025. A través del Decreto 883/2025, se dispuso asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre para el personal de la Administración Pública Nacional.
Los dos feriados restantes del 2025
Dentro del calendario nacional de Feriados, ya están confirmadas las dos fechas inamovibles que marcan el cierre definitivo del año: el 25 de diciembre de 2025, correspondiente a Navidad, y el 1 de enero de 2026, por Año Nuevo.
A diferencia del asueto administrativo dispuesto para el 24 y el 31 de diciembre, estos feriados rigen para todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del privado, y definen la posibilidad de organizar descansos prolongados o incluso algún fin de semana largo según el esquema laboral de cada actividad.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
