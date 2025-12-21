¿Habrá feriado? Qué sucederá con las fiestas

El asueto regirá exclusivamente para los trabajadores de los organismos nacionales durante ambas jornadas y no debe confundirse con un feriado nacional, ya que se trata de una disposición administrativa específica. En paralelo, el decreto instruye a cada dependencia a organizar esquemas especiales para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

De esta manera, el Gobierno busca equilibrar el derecho al descanso del personal con la obligación de sostener las funciones críticas, garantizando atención y operatividad en áreas sensibles durante las fiestas.

Calendario de feriados del 2026

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables