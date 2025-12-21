¿Habrá feriado? Qué sucederá con las fiestas
El Gobierno nacional oficializó un nuevo feriado mediante el Decreto 883/2025, una medida que alcanza a trabajadores de todas las provincias del país.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que un sector de trabajadores de todo el país tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre, en la antesala de cada feriado por Navidad y Año Nuevo, lo que habilita un posible fin de semana largo.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2025 y establece jornadas no laborables que, según el caso, pueden compensarse con pago adicional o reducción horaria, a criterio de cada empleador.
Lo que sucederá con el 24 y el 31 de diciembre
El Gobierno nacional ratificó el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, una decisión que impacta en la previa de cada feriado y habilita, en los hechos, la organización de un fin de semana largo para los empleados estatales. La medida quedó formalizada a través de un decreto presidencial y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Nacional.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es facilitar la planificación de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, permitiendo contar con tiempo suficiente para encuentros familiares, traslados y actividades típicas de esas fechas, sin resentir el funcionamiento general del Estado.
El asueto regirá exclusivamente para los trabajadores de los organismos nacionales durante ambas jornadas y no debe confundirse con un feriado nacional, ya que se trata de una disposición administrativa específica. En paralelo, el decreto instruye a cada dependencia a organizar esquemas especiales para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
De esta manera, el Gobierno busca equilibrar el derecho al descanso del personal con la obligación de sostener las funciones críticas, garantizando atención y operatividad en áreas sensibles durante las fiestas.
Calendario de feriados del 2026
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
