Feriados: uno a uno, los fines de semana largo del 2026

Aunque el 2026 está por empezar, ya se conocen los feriados que regalarán descanso y fines de semana largos a millones de argentinos.

Feriados: uno a uno, los fines de semana largo del 2026

Con el inicio del 2026, muchos argentinos revisarán el calendario para planificar el próximo feriado y aprovechar los fines de semana largos. Conocer los días no laborables obligatorios permite organizar viajes, escapadas o actividades de ocio. Aunque diciembre aún tiene algunos asuetos, el nuevo año comenzará con un descanso para todos.

Estar al tanto de estos feriados y fines de semana largos ayuda a planificar con anticipación y sacar el máximo provecho de los días de descanso que ofrece el calendario argentino.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

El Gobierno nacional confirmó, a través del Decreto 614/2025 firmado por el Poder Ejecutivo, los feriados inamovibles y trasladables para 2026. Esta lista es tentativo, ya que algunas fechas podrían modificarse para facilitar fines de semana largos o incentivar el turismo interno. Conocerlos permite planificar viajes, escapadas o actividades de ocio con anticipación.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Semana Santa.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estos feriados y fines de semana largos de 2026 ofrecen múltiples oportunidades para descansar, organizar escapadas y aprovechar al máximo los días libres dentro del calendario argentino.

Los feriados restantes de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad, ambos días no laborables.

