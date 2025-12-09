Feriados: uno a uno, los fines de semana largo del 2026
Aunque el 2026 está por empezar, ya se conocen los feriados que regalarán descanso y fines de semana largos a millones de argentinos.
Con el inicio del 2026, muchos argentinos revisarán el calendario para planificar el próximo feriado y aprovechar los fines de semana largos. Conocer los días no laborables obligatorios permite organizar viajes, escapadas o actividades de ocio. Aunque diciembre aún tiene algunos asuetos, el nuevo año comenzará con un descanso para todos.
Estar al tanto de estos feriados y fines de semana largos ayuda a planificar con anticipación y sacar el máximo provecho de los días de descanso que ofrece el calendario argentino.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
El Gobierno nacional confirmó, a través del Decreto 614/2025 firmado por el Poder Ejecutivo, los feriados inamovibles y trasladables para 2026. Esta lista es tentativo, ya que algunas fechas podrían modificarse para facilitar fines de semana largos o incentivar el turismo interno. Conocerlos permite planificar viajes, escapadas o actividades de ocio con anticipación.
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 3 de abril: Semana Santa.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Estos feriados y fines de semana largos de 2026 ofrecen múltiples oportunidades para descansar, organizar escapadas y aprovechar al máximo los días libres dentro del calendario argentino.
Los feriados restantes de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad, ambos días no laborables.
